Эмерсон Фиттипальди: Алонсо может победить в Монако

Эмерсон Фиттипальди, легендарный бразильский гонщик, двукратный чемпион мира, продолжает активно интересоваться Формулой 1, внимательно следит за всеми событиями на трассах и считает, что Фернандо Алонсо в этом году вполне способен увеличить счёт своих побед. Об этом он рассказал в интервью испанской газете AS…

Эмерсон Фиттипальди: «Несмотря на очевидное превосходство Red Bull Racing, мне нравится, как прошли первые три гонки, ведь силы команд несколько выровнялись. Aston Martin не так уж много уступает лидерам, Ferrari должна существенно прибавить, да и Mercedes, думаю, тоже. На самом деле, уже можно заметить, что они добились определённых улучшений.

В общем, расстановка сил более сбалансированная, хотя Red Bull по-прежнему на несколько шагов впереди.

Безусловно, главным удивлением чемпионата пока следует считать Aston Martin. Фернандо Алонсо – идеальный гонщик, которому удаётся выжимать из их машины всё. Я убеждён, что три подиума подряд – не случайность, не отдельные яркие проблески. В этом году он будет очень быстрым и ещё преподнесёт немало сюрпризов.

У Фернандо есть все необходимые качества идеального гонщика: он одарён от природы, у него отличная физическая и психологическая подготовка, и он страстно любит дело, которым занимается.

Лично я, когда выступал уже в США, одержал свою последнюю победу в возрасте 47 лет, и Алонсо тоже вполне может достичь этого возраста, продолжая выступать на высочайшем уровне. Он жаждет побед, целеустремлён, его отличает упорство и сила характера. Почему ему не удавалось выигрывать гонки в предыдущие десять лет, тоже понятно: Фернандо пилотировал неконкурентоспособные машины.

Но я считаю, что в этом году он будет одним из фаворитов Гран При Монако и претендентов на победу. Мы знаем, что на этой трассе скоростное преимущество нивелируется, поэтому там может произойти всё, что угодно. Как всегда, в квалификации развернётся настоящая схватка, ведь поул-позиция на этой трассе критически важна, и я не сомневаюсь, что Фернандо постарается её завоевать.

По-моему, есть только две проблемы, которые могут ему помешать: Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Но если Алонсо повезёт, он всё-таки может выиграть эту гонку. Вообще я верю в Aston Martin, ведь в эту команду вложено очень много денег, теперь там работают высококлассные специалисты, и они всё делают правильно. Думаю, в этом сезоне Aston Martin будет бороться в группе лидеров».

Также Фиттипальди подчеркнул, что в современной Формуле 1 ему не хватает бразильского гонщика: «В прошлом всегда в чемпионате мира выступали бразильцы. Но сейчас есть несколько достойных кандидатов. Фелипе Другович сотрудничает с Aston Martin в качестве резервного гонщика, а мой внук Пьетро выполняет такие же обязанности в Haas. В будущем у обоих может появиться шанс».