Формула E: Буэми завоевал 16-й поул, и это рекорд

Себастьен Буэми, которого вполне можно считать ветераном Формулы E, сегодня в Берлине установил новый рекорд электрической серии: швейцарский гонщик команды Envision Racing завоевал свой 16-й поул. Теперь на его счету на одну победу в квалификационных дуэлях больше, чем у Жана-Эрика Верня, двукратного чемпиона Формулы E.

В финале квалификации, предшествующей первой из двух гонок берлинского этапа, Буэми сражался за поул с Сэмом Бёрдом, пилотом заводской команды Jaguar, и надо подчеркнуть, что в Envision используют точно такие же силовые установки Jaguar I-TYPE 6, поэтому понятно, что оба были примерно в равном положении.

Однако Себастьен всё-таки оказался быстрее соперника на десятую с небольшим. Впрочем, Бёрд и его команда не слишком расстроились: для британца это лучший квалификационный результат на этой трассе, и ещё никогда в Берлине он не стартовал из первого ряда.

Буэми, хотя и завоевал поул, признал, что результат мог быть и лучше, если бы не ошибки в 9-м и 10-м поворотах. Для Себастьена это уже второй поул в этом сезоне. Последний раз ему удалось стартовать с первой позиции и одержать победу довольно давно – в 2019 году в Нью-Йорке, когда он ещё выступал за Nissan e.dams. Кстати, пока это была его и последняя победа в Формуле E.

«Я немного удивлён, что выиграл поул, – прокомментировал Буэми. – Готов признать, что я проехал не самый лучший круг, поскольку допустил пару ошибок в двух последних поворотах. Но было невероятно здорово слышать по радио поздравления от команды, которая сразу начала шумно отмечать победу в квалификации.

Это достижение тем более ценно, что я выиграл поул после травмы руки, полученной на этапе в Сан-Паулу. Последние недели были очень непростыми из-за повреждённой руки, а также из-за того, что в нашей семье ожидалось прибавление семейства, но мы не знали точно, когда это произойдёт. Но всё сложилось очень удачно!»

Остаётся добавить, что совсем недавно в семье Себастьена и его супруги Дженнифер родился третий сын.