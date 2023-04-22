Формула E: Первую гонку в Берлине выиграл Митч Эванс

В субботу в Берлине с поула стартовал Себастьен Буэми, выступающий за Envision Racing, но в этом сезоне ещё ни одному гонщику не удалось «конвертировать» первую позицию в победу, и сегодня тенденция продолжилась.

В первом же повороте в лидеры вышел Дэн Тиктум, пилот NIO 333, начинавший гонку четвёртым, отлично тронувшийся с места и удачно использовавший внешнюю траекторию. Буэми откатился на вторую позицию, что его, конечно, раззадорило, и он сразу попытался догнать британца.

Но на первых кругах ему это не удавалось, поскольку его самого преследовал Сэм Бёрд. Именно он одним из первых активировал Attack Mode в расчёте опередить Буэми, но смог это сделать только тогда, когда швейцарец и сам решил воспользоваться режимом повышенной мощности. Поскольку то же самое сделал Тиктум, то в гонке временно сменился лидер, т.е. ненадолго им стал Бёрд, однако вскоре статус кво восстановился.

Впереди вновь ехал Тиктум, за ним Буэми, а замыкал первую тройку Бёрд. А вот позади них проходил активный обмен позициями, в частности, на 5-е место пробился Джейк Деннис, опередив Макса Гюнтера.

Но на 8-м круге Буэми и Тиктум вновь решили применить Attack Mode, что привело к очередным перестановкам в группе лидеров: на первую позицию вышел Стоффель Вандорн, стартовавший третьим, а на вторую позицию пробился Эдоардо Мортара.

Но на 10-м круге на трассе появились жёлтые флаги из-за столкновения Серхио Сетте-Камары с Рене Растом. При этом McLaren немца получила серьёзные повреждения, и он вынужден был медленно вернуться в боксы. Поскольку трасса была усыпана обломками, выехал электромобиль безопасности.

После рестарта ситуация в лидирующей группе несколько раз менялась, но через несколько кругов на какое-то время стабилизировалась, хотя до этого на первой позиции побывали сначала Буэми, затем Джейк Деннис, гонщик Andretti, потом Митч Эванс, напарник Бёрда по Jaguar. В основном перестановки были связаны не столько с обгонами, сколько в режимом Attack Mode, который гонщики по очереди использовали, хотя Эванс вышел вперёд именно благодаря более динамичному рестарту.

Но на 19-м круге произошло очередное столкновение, на этот раз между машинами Вандорна и Тиктума. Бельгиец по радио пожаловался, что соперник откровенно вытолкнул его в отбойник. На обоих электромобилях была сломана подвеска, трассу в районе 3-го и 4-го поворотов вновь усыпали обломки, поэтому сейфти-кар выехал во второй раз. Стюарды решили расследовать этот эпизод уже после финиша гонки.

Кстати, гонщики DS Penske и NIO 333 продолжили выяснять отношения уже на обочине, покинув кокпиты своих разбитых машин, и было видно, что разговор идёт на повышенных тонах. Судя по кадрам видеоповтора, Тиктум в больше степени неправ, однако дождёмся решения судей. Вообще Дэн известен несколько избыточной агрессивностью и задиристостью, а вот Вандорн, действующий чемпион мира, наоборот, отличается аккуратным стилем пилотирования, и это был его первый сход с нью-йоркского этапа 2021 года.

Когда борьба на трассе возобновилась, Эванс вновь применил режим повышенной мощности, для чего ему сначала пришлось покинуть траекторию, следовательно, вперёд вышел Буэми. Впрочем, Эванс без особого труда обогнал швейцарца.

Но это были временные трудности, и Себастьену удалось отыграться. На 28-м круге он вновь возглавил гонку, вторым ехал Сэм Бёрд, третьим – Митч Эванс. На следующем круге британцу удалось воспользоваться оплошностью Буэми и выйти вперёд.

На 30-круге с дистанции сошёл Джейк Деннис, который даже одно время добирался до первой позиции, однако на его машине отказали тормоза. Когда она вылетала с трассы в 1-м повороте, то задела Porsche Антониу Феликса да Кошты, повредив ей переднее крыло, после чего португальцу тоже пришлось вернуться в боксы.

На 34-м круге Бёрд лидировал, Буэми ехал вторым, Еванс – третьим. На торможениях перед поворотами Себастьен тормозил явно позднее, вплотную подбираясь к машине Сэма и вскоре его обогнал. Поскольку Бёрд и Эванс – напарники по Jaguar, то было неясно, позволит ли им команда соперничать на трассе, раз уж возможность подняться на подиум есть у обоих.

За пять кругов до финиша Буэми продолжал лидироовать, сзади всего в нескольких десятых ехал Бёрд, за ним примерно в полусекунде – Эванс, и эта тройка немного оторвалась от остального пелотона. На 38-м круге Бёрд пошёл в атаку на швейцарца, которая не удалась, зато ситуацией очень ловко воспользовался Эванс, сначала аккуратно опередивший напарника, а в начале очередного круга – и Буэми.

Как только он вышел вперёд, то сразу начал наращивать отрыв, поскольку на более ранних стадиях гонки смог сэкономить некоторое количество энергии. На последнем круге Бёрд активно прессинговал Буэми, и в 6-м повороте ему удалось опередить соперника! Более того, на машине швейцарца заканчивалась энергия, поэтому он уже просто не мог сопротивляться, и следом его обошёл ещё и Гюнтер, после чего поднялся на 3-ю ступень подиума. Некоторым утешением, хотя и сомнительным, для Себастьена стал разве что ещё один рекорд Формулы E: 500 кругов лидирования за годы выступления в электрической серии.

Таким образом команда Jaguar отпраздновала победный дубль, что стало вознаграждением за упорный труд, тем более после долгого периода неудач. Впрочем, надо подчеркнуть, что этот период закончился ещё на предыдущем этапе, ведь предыдущую гонку в Сан-Паулу тоже выиграл Митч.

Но даже две победы подряд не позволили ему выйти в лидеры чемпионата, и после первой берлинской гонки он поднялся на 4-ю строчку личного зачёта, а на первой остался Паскаль Верляйн, который сегодня не был особо заметен, но заработал очки за 6-е место.

Кстати, гонка стала рекордной по числу смен лидера – сегодня это произошло 23 раза! А всего за 55 минут e-Prix на трассе, проложенной на старом аэродроме «Темпльхоф», было зафиксировано 190 обгонов – именно такую удивительную статистику приводят организаторы чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

Вторая гонка берлинского уик-энда, т.е. 8-й этап сезона, состоится в воскресенье, причём прогноз погоды не исключает дождь, так что будет интересно.