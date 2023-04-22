Хельмут Марко: Мы были рады переходу Льюиса в Mercedes

В 2013 году Льюис Хэмилтон перешёл из McLaren в Mercedes. Учитывая форму команд в первой половине 2010-х, многие считали, что на тот момент однократный чемпион мира допустил ошибку, которая будет стоить ему успешной карьеры.

Точно так же думал и консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко. Австриец рассказал, что в те годы посоветовал своему другу Ники Лауде переманить Льюиса в Mercedes. Тем самым Марко рассчитывал ослабить соперников из McLaren, но спустя годы он признал, что расчёты были ошибочными.

«В то время мы вели переговоры с Льюисом, но у нас не было свободного места в команде, – приводит слова Хельмута Марко Racingnews365. – Тогда мы поддержали Лауду в его усилиях по подписанию контракта с Льюисом, поскольку приветствовали его переход в Mercedes.

В те годы McLaren были нашими главными соперниками, и мы рассчитывали, что после перехода в Mercedes лучший гонщик окажется за рулём не самой быстрой машины. Это оказалось огромной тактической ошибкой. Для нас было бы лучше, если бы Льюис остался в McLaren, но невозможно всё время принимать верные решения».