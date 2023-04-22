Коллинз: С Феттелем у нас сложились дружеские отношения

Берни Коллинз до недавнего времени работала в Aston Martin в качестве главного стратега команды, но теперь перешла на телеканал Sky Sports F1 и уже вполне освоилась в роли эксперта. Разумеется, ей помогает богатейший опыт, полученный сначала в McLaren, где она сотрудничала с Дженсоном Баттоном, затем в команде из Сильверстоуна, где она трудилась с 2015 года.

Вот как она ответила на вопрос, с кем из гонщиков ей было интереснее всего работать. Вопрос прислала одна из болельщиц, и к нему была такая приписка: «Скажите, что с Дженсоном!»

«Не могу сказать, что с Дженсоном! – рассмеялась Берни, принимая участие в видеоподкасте Sky Sports F1. – К сожалению, с ним я работала в McLaren только один год, в 2014-м. Но тот опыт мне очень понравился, потому что я многому научилась, и Дженсон тогда уделял мне немало времени, объясняя те или иные вещи, что было очень интересно.

Хотя тот период длился всего год, сейчас, конечно, у меня есть возможность снова с ним сотрудничать, но уже здесь, на телеканале. Вообще гонщики очень отличаются друг от друга по характеру – по разным причинам, и всё, чем они со мной делились, было очень полезно.

С Себастьяном Феттелем у нас сложились дружеские отношения, и особую ценность они приобрели в прошлом году, когда он уже готовился завершить карьеру в Формуле 1. Себастьян – очень спокойный человек. Наша машина AMR22 оказалась не настолько эффективной, как мы надеялись, и это был период, когда мы общими усилиями старались получше в ней разобраться и понять, как нужно действовать, чтобы её улучшить.

Поскольку мы не претендовали на подиумы, то и прессинга особого не было, но чувствовалось, что Себастьян – опытнейший профессионал, и что за годы карьеры он уже бывал в подобных ситуациях. А благодаря тому, что у нас сложились дружеские отношения, мне тоже было проще со всем справляться…»