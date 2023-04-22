Марк Хьюз: Эллисон займётся машиной 2024 года

Эксперт The Race Марк Хьюз считает, что возвращение Джеймса Эллисона на роль технического директора команды Mercedes связано с разработкой машины 2024 года…

Марк Хьюз: «К сожалению для него, Майк Эллиот стал техническим директором Mercedes во время смены регламента, когда все прошлые наработки в области аэродинамики чемпионской команды не имели особого значения.

Реагируя на новый регламент, техническая группа под руководством Эллиотта нашла очень оригинальное решение, которое гениально работало на симуляторе, но неожиданная проблема с раскачкой прошлогодней W13 не позволило им быстро оценить все ограничения концепции минимальных боковых понтонов.

Предполагалось, что избавление от раскачки в конструкции W14 решит все проблемы, но этого не произошло. Команда всё поняла ещё до презентации W14, но что-то менять было слишком поздно.

Пройдя долгий путь по ложному пути, в Mercedes надеются начать всё заново с машиной 2024 года, которая, как можно предположить, будет намного больше похожа на Red Bull. Джеймс Эллисон возглавит этот проект, а Майк Эллиот сосредоточится на долгосрочных исследованиях и распределении технических ресурсов, уделяя особое внимание 2026 году.

Программа доработки сегодняшней W14 была разработана при Эллиоте и прогресс команды, который мы можем увидеть в этом сезоне, не будет связан с возвращением Эллисона на пост технического директора».