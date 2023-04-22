Сайнс прокомментировал слухи о переходе в Sauber-Audi

На днях газета Blick сообщила, что руководитель Sauber Андреас Зайдль составил список пилотов, которых он хотел бы видеть в команде, когда она начнёт использовать силовые установки Audi в 2026 году.

Главным кандидатом на место в команде швейцарское издание назвало Карлоса Сайнса. Слухи дошли до испанского гонщика Ferrari, и на мероприятии пивного спонсора Карлос их опроверг.

Карлос Сайнс: «Я планирую оставаться в Ferrari ещё много лет. Я не понимаю, откуда появились разговоры о моих планах на 2026 год, если у меня даже нет контракта на 2025-й. Меня раздражает, когда кто-то распространяет выдуманные и неподтверждённые слухи».