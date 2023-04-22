Стивенсон: Наслаждаюсь работой не меньше, чем 30 лет назад

Энди Стивенсон, спортивный директор Aston Martin F1 – фигура менее заметная, чем руководитель команды Майк Крак и её гонщики, однако он выполняет очень важную работу.

Достаточно упомянуть, что это именно Стивенсон вёл переговоры со стюардами Гран При Саудовской Аравии, убедив их в том, что команда не нарушила никаких правил во время пит-стопа Фернандо Алонсо, после чего те отменили выписанный испанскому гонщику штраф, и он вернулся на подиум.



Стивенсон не просто работает в Формуле 1 с 1991 года, но все тридцать с лишним лет отдал именно этой команде, которая сначала называлась Jordan, а теперь после нескольких смен собственников превратилась в Aston Martin. И, конечно, он – один из самых опытных специалистов в своей области.

«Вы не можете ввязываться во все споры такого рода, но если знаете, что можете одержать победу, то должны собрать всю информацию, подтверждающую вашу позицию, и предоставить её FIA, – приводит слова Стивенсона мадридская газета Marca. – Нельзя требовать пересмотра решения просто потому, что оно вам не нравится. Если вы начнёте повышать голос, в FIA вас просто не станут слушать.

Чтобы подняться на тот уровень, на котором команда находится сейчас, мы очень много работали, однако почивать на лаврах нельзя. В прошлом остались дни, когда мы упирались изо всех сил, но финишировали четвёртыми или пятыми, и этого нам было достаточно.

Мы здесь не для того, чтобы одержать несколько побед в гонках – Aston Martin стремится к победе в чемпионате мира, это наша стратегическая цель. И сейчас я наслаждаюсь работой не меньше, чем более 30 лет назад в Jordan, только тогда мы не знали, сможем ли продержаться в Формуле 1 хотя бы год.

Но когда у вас конкурентоспособная машина, и вы сражаетесь в первых рядах, такое ощущение, что все в команде становятся выше ростом – это видно по всем сотрудникам. Команды, занимающие последние места, скажут, что работают не менее упорно, чем лидер, и в этом есть значительная доля правды. Но психологическое напряжение намного выше, когда вы сражаетесь в первых рядах.

Вам приходится учитывать намного больше факторов, и вы постоянно оцениваете всевозможные риски, ведь хочется гарантировать, что вы абсолютно всё делаете правильно».