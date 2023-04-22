Судебный процесс о наследии Лауды может затянуться

В венском земельном суде идёт разбирательство, инициированное вдовой Ники Лауды, и мы писали о этом процессе. Суть претензий Биргит Лауды в том, что она требует от фонда, в своё время учреждённого знаменитым австрийским гонщиком, около 30 млн. евро, настаивая на том, что этот фонд, ведающий наследием трёхкратного чемпиона мира, в недостаточной степени учитывает интересы двух её детей.

На этой неделе в суде начали выступать свидетели. В частности, адвокат Хайг Азенбауэр, друг Лауды, много лет консультировавший его по юридическим вопросам и один из распорядителей его фонда, предпринял атаку на 44-ю Биргит, утверждая, что она задекларировала далеко не всё имущество, ей доставшееся.

Прежде всего речь идёт о коллекции произведений искусства, насчитывающей порядка 50 картин. Если их приобретал Ники Лауда, значит, этой коллекцией должен распоряжаться фонд, следовательно сумма финансовых претензий вдовы должна быть уменьшена как минимум на сумму, в которую оцениваются эти полотна. Отдельный вопрос касается ювелирных украшений, которые принадлежат Биргит.

Ей и её детям фонд ежемесячно выплачивает 20 тысяч евро, а также покрывает расходы на содержание дома в Вене, виллы на острове Ибица, трёх автомобилей и т.д.

Другой распорядитель фонда, Аттила Догудан, также выступавший в суде, вообще заявил, что основной резиденцией Лауды была та самая вилла на Ибице, поэтому дело должен рассматривать не земельный суд Вены, а испанские суды.

В пятницу должны были выступить сыновья гонщика от первого брака, Матиас и Лукас, однако они в суд не явились, поэтому следующее заседание было перенесено на более позднюю дату.

Как пишет австрийская пресса, одна из причин, вероятно, побудившая вдову на утомительный и неприятный судебный процесс с неочевидным для неё исходом, состоит в том, что она планирует вновь выйти замуж. Её новый избранник – 55-летний Маркс Зиберер, юрист из Цюриха, но дело в том, что когда и если пара узаконит отношения, то Биргит перестанет получать деньги от фонда Лауды. Поэтому Биргит стремится отсудить средства сейчас, но пока она лишь оплачивает судебные издержки, уже составившие 300 тысяч евро.