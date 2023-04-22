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Автоспорт

Судебный процесс о наследии Лауды может затянуться

Судебный процесс о наследии Лауды может затянуться

В венском земельном суде идёт разбирательство, инициированное вдовой Ники Лауды, и мы писали о этом процессе. Суть претензий Биргит Лауды в том, что она требует от фонда, в своё время учреждённого знаменитым австрийским гонщиком, около 30 млн. евро, настаивая на том, что этот фонд, ведающий наследием трёхкратного чемпиона мира, в недостаточной степени учитывает интересы двух её детей.

На этой неделе в суде начали выступать свидетели. В частности, адвокат Хайг Азенбауэр, друг Лауды, много лет консультировавший его по юридическим вопросам и один из распорядителей его фонда, предпринял атаку на 44-ю Биргит, утверждая, что она задекларировала далеко не всё имущество, ей доставшееся.

Прежде всего речь идёт о коллекции произведений искусства, насчитывающей порядка 50 картин. Если их приобретал Ники Лауда, значит, этой коллекцией должен распоряжаться фонд, следовательно сумма финансовых претензий вдовы должна быть уменьшена как минимум на сумму, в которую оцениваются эти полотна. Отдельный вопрос касается ювелирных украшений, которые принадлежат Биргит.

Ей и её детям фонд ежемесячно выплачивает 20 тысяч евро, а также покрывает расходы на содержание дома в Вене, виллы на острове Ибица, трёх автомобилей и т.д.

Другой распорядитель фонда, Аттила Догудан, также выступавший в суде, вообще заявил, что основной резиденцией Лауды была та самая вилла на Ибице, поэтому дело должен рассматривать не земельный суд Вены, а испанские суды.

В пятницу должны были выступить сыновья гонщика от первого брака, Матиас и Лукас, однако они в суд не явились, поэтому следующее заседание было перенесено на более позднюю дату.

Как пишет австрийская пресса, одна из причин, вероятно, побудившая вдову на утомительный и неприятный судебный процесс с неочевидным для неё исходом, состоит в том, что она планирует вновь выйти замуж. Её новый избранник – 55-летний Маркс Зиберер, юрист из Цюриха, но дело в том, что когда и если пара узаконит отношения, то Биргит перестанет получать деньги от фонда Лауды. Поэтому Биргит стремится отсудить средства сейчас, но пока она лишь оплачивает судебные издержки, уже составившие 300 тысяч евро.

Источник:www.f1news.ru

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