Юки Цунода: Я многому научился у Алонсо

Юки Цунода проводит уже третий сезон в Формуле 1, но признаёт, что ему ещё многому предстоит научиться. Гонщик AlphaTauri рассказал, что особенно внимательно следит за выступлениями Фернандо Алонсо и берёт пример с двукратного чемпиона Формулы 1.

Юки Цунода: «После прихода в Формулу 1 я многому учусь у других гонщиков, но особенно у Фернандо Алонсо. В Венгрии в 2021-м Льюис Хэмилтон атаковал меня – я делал всё, что в моих силах, но через четыре круга он всё же обогнал меня. После этого от Льюиса защищался Фернандо, и я многому научился на его примере.

Я обратил внимание, как он располагает машину на трассе, и в каких поворотах он пытается оторваться от Льюиса. Хэмилтон ехал в разреженном воздухе, поэтому ему было сложно правильно проходить среднескоростной последний поворот. Думаю, Фернандо это знал, и пытался как можно больше отыграть у Льюиса в последнем повороте, чтобы потом не дать себя обогнать на стартовой прямой.

Наблюдая за этой борьбой, я многому научился, и когда оказался в похожей ситуации на Гран При Турции, то оборонялся от атак Льюиса. Я старался максимально копировать Фернандо, благодаря чему мне удалось сдерживать Льюиса уже на протяжении восьми кругов.

Я с уважением отношусь ко всем гонщикам, но я болельщик Фернандо, поскольку он нравится моему отцу. Мне было 12 лет, когда мы приехали в Сузуку на Гран При, и отец рассказывал мне, что Фернандо проезжает последний поворот максимально близко к белой линии, и показывает очень хорошие результаты на каждом круге.

С тех пор я следил за выступлениями Алонсо. Я до сих пор не могу поверить, что гоняюсь вместе с ним. Это что-то невероятное – я и представить не мог, что через 13 лет после тех событий буду бороться с ним в гонках.

Фернандо действительно дружелюбный и приятный в общении парень. Я хотел обменяться с ним шлемами, но слишком переживал, чтобы попросить его об этом. А однажды в прошлом году он сам подошёл ко мне со словами: «Юки, давай обменяемся шлемами!»

Я был ошарашен, хотя старался не показывать ему, насколько я счастлив. Я был смущён, но очень рад, и после обмена сразу позвонил отцу. Я до сих пор не могу поверить, что гоняюсь вместе с Фернандо. Просто невероятно».