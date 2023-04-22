WEC: Коллес опротестовал запрет использовать марку Vanwall

Имя Vanwall неразрывно связано с историей британского автоспорта, прежде всего с Формулой 1, ведь в 1958 году команда Vandervell Products Ltd., выступавшая на машинах Vanwall стала первой, кому удалось выиграть Кубок конструкторов. Но теперь за этот бренд идёт судебная тяжба между двумя компаниям, причём обе на него не просто претендуют, но и используют в своей деятельности, и о разных этапах этого разбирательства мы рассказывали.

Одна из этих компаний – британская Vanwall 1958, принадлежит предпринимателю Иэну Сандерсону, в 2020 году объявившему о планах постройки шести реплик машины VW 5, на которой Тони Брукс и Стирлинг Мосс в 1957-1958 гг. одержали девять побед в Формуле 1. Впрочем, реализация проекта до сих пор не началась, поскольку пока не нашлось желающих заплатить за этот новодел 1,65 млн. фунтов стерлингов.

Вторая – компания Колина Коллеса, человека, в мире автоспорта хорошо известного. Его команда ByKolles в этом году выступает в гонках на выносливость под названием Vanwall Racing на спортпрототипе Vanderwell 680. Машина, как можно догадаться, тоже названа в честь Тони Уандервелла, основателя исторической команды Vanwall.

Всем этим команда занимается несмотря на решение Европейской комиссии по защите интеллектуальной собственности (EUIPO), запрещающий это делать.

«Они фактически нарушают закон», – уверен Сандерсон, о чём заявил в интервью британскому Motor Sport. Когда журналисты издания обратились к Коллесу, он от комментариев отказался.

Гонка в Портимао закончилась для Vanwall Racing разбитой машиной, которая вылетела с трассы из-за отказа тормозов, когда за рулём был Жак Вильнёв, сотрудничающий с командой Коллеса. Это создаёт дополнительные проблемы в процессе подготовки к «24 часам Ле-Мана», где она рассчитывает выступить, хотя некоторые сочли происшествие своего рода наказанием свыше за нелегальное использование исторического имени.

Поскольку команда пытается опротестовать решение EUIPO, то считается, что формально оно пока не вступило в силу. В FIA ситуацию также не комментируют, считая, что подобные юридические споры не входят в компетенцию федерации.

Если апелляция Коллеса будет отклонена, то его команда не сможет выступать в WEC под прежним названием, но как будут развиваться дальнейшие события, пока неясно. Дело в том, что по регламенту чемпионата мира по гонкам на выносливость, все команды, выступающие в категории Hypercars, должны быть так или иначе связаны в автомобильными брендами.

«Нас устроит, если команда Коллеса продолжит выступать в гонках как ByKolles, а не как Vanwall, – прокомментировал Сандерсон. – А вообще всё это просто непостижимо. Нам принадлежит эта марка, и это факт. Но они подали апелляцию. Интересно посмотреть, на каких основаниях, учитывая, что изначальное решение EUIPO во всех деталях изложено на 14 страницах, в том числе там речь и о запрете на коммерческое использование марки».

Поскольку предыдущее разбирательство тянулось два года, то похоже, что закончится эта история ещё не скоро.