Абитебул: В гонках для Hyundai важен маркетинговый аспект

Команду Hyundai World Rally Team мы недавно упоминали в связи с гибелью на тестах её гонщика Крейга Брина, однако жизнь продолжается, и в этот уик-энд она вышла на старт очередного этапа чемпионата мира – хорватского Rally Croatia.

Заводской командой корейского автогиганта с января руководит Сирил Абитебул, и в начале года мы приводили его слова о том, что конкретных планов, связанных с Формулой 1 у Hyundai нет. Но это не значит, что интерес к Ф1 у концерна отсутствует вообще, и сейчас Абитебул несколько разъяснил позицию его работодателей по этому вопросу.

«Hyundai Motor Group активно присматривается к различным программам, – рассказал он в интервью RacingNews365. – Мы уже 10 лет выступаем в мировом ралли, и базовый сценарий сводится к тому, что мы останемся в WRC, ведь сегодня у Hyundai уже есть богатое наследие в этом чемпионате. Логично оставаться в этом спорте и дальше. Пока наша основная цель состоит в том, чтобы проследить дальнейшее развитие WRC.

Но нельзя исключать, что в какой-то момент нам придётся задуматься о каких-то альтернативах, и тогда мы будем присматриваться к чемпионатам, в которых ключевой будет электрическая составляющая.

Ещё один очень важный аспект состоит в том, чтобы участие в соревнованиях способствовало продвижению нашей продукции, в том числе моделей спортивной линейки N. Вообще подобное продвижение продукции не относится к сильным сторонам Формулы 1, поэтому мы сконцентрируемся на категориях, которые позволят привлекать внимание к электрическим технологиям и будут способствовать выполнению наших маркетинговых задач.

Именно это нам нужно от автоспорта. И мы можем присматриваться к любой платформе, которая поможет их выполнить».