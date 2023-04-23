Алонсо приветствует отказ от шиканы в Барселоне

Ещё зимой организаторы Гран При Испании подтвердили, что в этом году гонка в Барселоне пройдёт на другой конфигурации трассы, чем в предыдущие сезоны – без финальной шиканы. Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо считает это решение верным.

Фернандо Алонсо: «Думаю, это хорошее решение. Вероятно, пилотировать станет даже веселее. На мой взгляд, шикана была слишком медленной и узкой для современных машин Формулы 1. Из-за этого проезжать её было не очень интересно.

Посмотрим, поспособствует ли новая конфигурация обгонам, и как в целом повлияет на ход гонки. В прошлом я выступал в Барселоне на конфигурации без шиканы, в том числе в Формуле 1. Пилотировать будет веселее, и я надеюсь, что мы порадуем болельщиков хорошим шоу».