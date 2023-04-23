Цунода: Ездить вплотную к стенам Ник научился в Формуле E

Новым напарником Юки Цуноды в этом сезоне стал Ник де Вриз, 28-летний голландец с богатым опытом выступлений в других гоночных сериях, чемпион Формулы E 2021 года. Но, по словам японского пилота AlphaTauri, его рабочие отношения с Ником складываются не так, как было в случае с Пьером Гасли, с которым он прекрасно ладил.

«С Ником всё хорошо. Мы подружились ещё до того, как начали выступать в одной команде, – рассказал Юки, принимая участие в подкасте Beyond The Grid. – Наверное, мы уже года три дружим, но я о нём знал ещё со времён картинга, а познакомились в самолёте, когда вместе летели в Монако.

По прессе я знал, что Ник выиграл немало чемпионатов, и какая-то информация о нём у меня была. Но раньше мы не пересекались, и впервые он дал о себе знать, когда я выиграл поул в Формуле 2. Он тогда поздравил меня через социальные сети – я этого не ожидал и после этого начал интересоваться его делами, и мы немного переписывались. Но впервые мы с ним пообщались лично года три назад в Монако.

На городских трассах он пилотирует с отменной точностью, вплотную к стенам – думаю, этому он научился в Формуле E. Меня также впечатляет, насколько качественную обратную связь он предоставляет команде. Он умеет подмечать все нюансы и даёт нам очень подробную информацию о поведении машины. Я многому от него научился и продолжаю это делать.

Но однозначно, что отношения с Ником у нас иные, не такие, как были с Гасли. С Пьером они были максимально искренними и открытыми, он мне был больше как брат. Возможно, иногда наши отношения были даже слишком открытыми. С ним мне по-настоящему комфортно работалось. Но и с Ником у нас всё в порядке, мы часто подшучиваем друг над другом. Мы действительно хорошие друзья, иногда вместе ужинаем, а также вместе изучали достопримечательности Мельбурна.

Но как только мы надеваем шлемы, то становимся просто соперниками. Не думаю, что в наших отношениях обязательно должна быть какая-то напряжённость, хотя напарник в любом случае остаётся тем гонщиком, кого ты хочешь большего всего одолеть, и такой настрой неизбежен…»