Де ла Роса: В будущем Audi сможет бороться за титул

Педро де ла Роса прогнозирует, что в будущем заводская команда Audi, которая будет создана на базе швейцарской Sauber, сможет бороться с привычными лидерами Формулы 1 за победу в чемпионате мира.

В 2022-м немецкий автопроизводитель объявил о планах прийти в Ф1 в качестве поставщика силовых установок в 2026 году, когда в чемпионате вступит в силу новый технический регламент на двигатели. Стратегический альянс с Sauber фактически заключён, в Audi уже приобрели пакет акций компании из Хинвила и планируют постепенно увеличивать свою долю.

Директором Sauber Group уже стал Андреас Зайдль, бывший руководитель команды McLaren, но ранее успешно руководивший программой Porsche в гонках на выносливость, т.е. уже сотрудничавший с одним из подразделений концерна Volkswagen.

По мнению де ла Росы, в Audi будут действовать постепенно, но приложат все усилия и выделят все необходимые ресурсы, чтобы заводская команда стала одним из претендентов на победы.

«Подобный проект – это своего рода марафон. Думаю, Андреас понимает, что его реализация займёт не один год, – рассуждал испанец, в своё время выступавший и за McLaren, и за Sauber, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Пока в Audi преодолели только первый километр, и впереди ещё долгий путь.

О нынешнем состоянии Alfa Romeo мне судить сложно, но порой эта команда выступает очень нестабильно. Иногда их машины очень быстры, иногда едут довольно медленно. Похоже, их скорость очень зависит от особенностей трассы, а также от подхода к резине. Иногда им удаётся добиться прогрева резины до нужных температур, иногда нет.

Но Формула 1 – это спорт, в котором надо уметь видеть долгосрочные перспективы, и в Audi играют именно в такую игру, поэтому через несколько лет они будут бороться за титул».