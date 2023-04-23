Формула E: Поул на мокрой трассе выиграл Робин Фряйнс

В субботней гонке Формулы E на берлинской трассе, проложенной на лётном поле старого аэродрома «Темпльхоф», пилоты Jaguar Racing завоевали победный дубль, и мы об этом рассказывали. А также упоминали о том, что в воскресенье погода в столице Германии может испортиться – так и произошло, и в этих сложных условиях гонщики команды ABT Cupra лучше всех провели квалификацию и обеспечили себе места в первом стартовом ряду во второй гонке уик-энда. Так что это тоже своеобразный «дубль», только квалификационный.

Поул завоевал Робин Фряйнс, и это событие заслуживает особого внимания, ведь он получил серьёзную травму на старте мексиканского этапа чемпионата мира по гонкам на электромобилях, из-за чего пропустил четыре гонки и вернулся в строй только в Бразилии.

Но там Робин выступил не лучшим образом, заняв 14-е место, и такой же результат показал вчера в первой берлинской гонке. Но сегодня на мокрой трассе показал, на что способен, а Нико Мюллер, его швейцарский напарник, был вторым, проиграв Фряйнсу больше шести десятых. Разумеется, этот успех стал сюрпризом для многих, в том числе, наверное, и для самой ABT Cupra, которая пока находится на последнем месте командного зачёта.

Кстати, для команд и гонщиков это был первый опыт работы с машинами нового поколения GEN3 в дождевых условиях, да ещё и на новой резине Hankook, на которую Формула E перешла только в этом сезоне.

Хотя в 2023 году году обладателю поула ещё ни разу не удалось довести гонку до победы, сегодняшний результат обязательно поднимет боевой дух немецкой команды ABT, сотрудничающей с брендом Cupra, под которым испанская компания Seat выпускает модели спортивной линейки.

Митч Эванс, победитель вчерашней гонки в Берлине, показал в квалификации пятый результат и стартует на одну позицию впереди Паскаля Верляйна, лидера личного зачёта Формулы E.