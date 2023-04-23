Формула E: Воскресную гонку в Берлине выиграл Ник Кэссиди

Старт воскресной гонки Формулы E в Берлине был отложен, поскольку в последний момент на стартовое поле неожиданно проникли какие-то посторонние люди. Дирекция гонки назвала их «протестующими», хотя что это была за демонстрация, осталось неясно. Службе безопасности понадобилось какое-то время, чтобы их отловить и выдворить, но и после этого гонка стартовала не сразу, поскольку было подозрение, что нарушители могли оставить на трассе какие-то посторонние предметы.

Примерно через десять минут берлинский e-Prix всё-таки начался, но поскольку резина на машинах была холодной, в первых поворотах никто не стал предпринимать никаких рискованных действий, и порядок в первой семёрке пока сохранялся.

Из первого ряда стартовал дуэт гонщиков ABT Cupra, Робин Фряйнс нормально тронулся с места, сохранив лидерство, однако так продолжалось только до 3-го круга, поскольку и голландец, и его напарник, Нико Мюллер, решили сразу воспользовался режимом повышенной мощности, для чего покинули гоночную траекторию.

На первую позицию переместился Жан-Эрик Вернь, гонщик DS Penske, но и он через круг активировал Attack Mode, поэтому Фряйнс вернулся в лидеры, а вторым, примерно в 0,4 секунды позади, какое-то время ехал Митч Эванс. Ещё через круг пилот Jaguar уже возглавил гонку, но тоже ненадолго, вновь пропустив вперёд Верня – впрочем, всё по той же причине, из-за Attack Mode.

К седьмому кругу первая пятёрка выглядела так: Вернь-Буэми-Эванс-Мюллер-Верляйн. Вообще порядок в группе лидеров менялся постоянно – так было и во вчерашней гонке, и когда четверть дистанции была позади, впереди уже ехал Паскаль Верляйн, пилот заводской команды Porsche и лидер личного зачёта.

Первый более менее серьёзный инцидент произошёл на 12 круге, когда за пределы трассы вылетела машина Андре Лоттерера: после жёсткого контакта с отбойником на электромобиле Andretti было сломано переднее крыло. Немец смог добраться до боксов, где потерял какое-то время, но всё-таки вернулся в гонку после замены носового обтекателя. Разумеется, теперь он ехал последним, проигрывая уже почти минуту.

Тем временем в гонке в очередной раз сменился лидер, им стал Себастьен Буэми, в субботу стартовавший с поула, но финишировавший четвёртым. Однако на 15-м круге два гонщика Porsche, Верляйн и Антониу Феликс да Кошта, пошли в атаку и опередили швейцарца.

На 19-м круге они ехали впереди, однако Жан-Эрик Вернь начал прессинговать своего бывшего напарника и вскоре, опередив португальца, переместился на вторую позицию, а затем и на первую.

Вообще пелотон был очень плотным, и в этой толкучке периодически происходили контакты между машинами, в частности, на 21-м круге было сломано переднее крыло на Envision Буэми, поэтому Себастьен был вынужден свернуть в боксы для экспресс-ремонта. Но было понятно, что его гонка уже была испорчена.

После того, как Вернь ещё раз воспользовался Attack Mode, порядок в первой пятёрке вновь изменился. Теперь он был таким: лидировал Ник Кэссиди, напарник Буэми по Envision, вторым ехал Джейк Деннис, а Вернь пока находился на третьей позиции. И только следом за ним на трассе располагались машины Верляйна и да Кошты, однако португальца на 25-м круге опередил Митч Эванс. Впрочем, через круг Антониу отыгрался, а затем обогнал и напарника, поэтому вышел на 4-е место. Верляйн теперь замыкал первую пятёрку.

Да Кошта не собирался останавливаться на достигнутом, поэтому ещё через круг опередил Верня. Жану-Эрику это не понравилось, поэтому на 31-м круге он провёл успешную контратаку. А ещё через круг да Кошту атаковал Эванс оттеснил его на пятую позицию.

Казалось, ближе к финишу события будут развиваться по субботнему сценарию, т.е. несколько сильнейших гонщиков активируются на последних кругах, кода придёт время решающей схватки за места на подиуме.

Признаки этого начали проявляться за пять-шесть кругов до финиша, когда да Кошта, пытаясь атаковать Эванса, весьма ощутимо ткнул сзади его Jaguar. Митч с трудом удержал Jaguar на трассе, однако даже не потерял позиции и продолжал ехать четвёртым.

Правда, уровень заряда батарей в машинах лидеров неумолимо снижался, и, возможно, поэтому никто из гонщиков первой пятёрки не бросался в атаку, а предпочитал сохранять текущие позиции.

В таком порядке они и финишировали. Ник Кэссиди одержал заслуженную победу – его напарнику по Envision, Себастьену Буэми, не повезло, но команда, выступающая на машинах ярко-зелёного цвета, всё-таки добилась успеха.

Между прочим, Кэссиди занимает вторую строчку личного зачёта, и сегодняшняя победа позволила ему сократить отставание от лидера – теперь его отделяют от Верляйна всего четыре очка.

Вторым финишировал Джейк Деннис – это уже третий такой результат британского гонщика Andretti Autosport в сезоне 2023 года – а на третью ступень подиума поднялся Жан Эрик Вернь, что позволило ему удержаться на третьей строчке личного зачёта. При этом он смог увеличить отрыв от Митча Эванса, однако новозеландца опередил Деннис, который теперь отстаёт от двукратного чемпиона Формулы E всего на одно очко.

Стоит добавить, что Робину Фряйнсу, начинавшему гонку с поула, воскресный день в Берлине не принёс особой радости: квалификацию он выиграл, потому что на мокрой трассе дефицит скорости, от которого страдают машины ABT Cupra, не проявлялся. Но днём распогодилось, состояние покрытия изменилось, и в итоге голландец финишировал только 17-м.

Следующий, 9-й этап электрической серии, пройдёт через две недели в Монако.