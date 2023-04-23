Митч Эванс: Временами было страшновато

Вчера в Берлине Митч Эванс, гонщик заводской команды Jaguar, одержал свою вторую победу подряд в этом году, что позволило ему подняться на 4-ю строчку личного зачёта Формулы E. Более того, поскольку вторым финишировал Сэм Бёрд, его напарник, то Jaguar TCS Racing после первых семи этапов сезона занимает третье место в командном зачёте, отставая от ближайших соперников, Envision Racing, всего на пару очков.

Поскольку Митча мы знаем давно и хорошо, ещё с тех времён, когда он выступал в серии GP2 за российскую команду Russian Time вместе с Артёмом Маркеловым, то по старой памяти стараемся внимательно следить за успехами новозеландского гонщика.

Эванс проводит в Формуле E уже седьмой сезон и в прошлом году стал вице-чемпионом мира, но в первых гонках 2023 года его преследовали неудачи, выше 7-го места ему подняться не удавалось. И только на предыдущем этапе в Бразилии он наконец одержал победу, а в субботу в столице Германии вновь справился с делом лучше всех.

Причём события вчерашней гонки развивались по совершенно сумасшедшему сценарию, и можно было запросто допустить ошибку или оказаться случайной жертвой какого-нибудь инцидента, однако Эванс отлично ориентировался во всей этой неразберихе на трассе и одержал заслуженную победу.

«Мы неплохо продвинулись вперёд (в работе с машиной) между квалификацией и гонкой, и это, разумеется, помогло, – прокомментировал Митч после финиша. – Гонку мы провели по-настоящему уверенно, и пока на трассе именно наша машина явно лучшая. Вот только пробиваться через трафик было очень трудно, но гонка Сан-Паулу в этом плане стала хорошей тренировкой.

Вообще-то временами было страшновато. Был серьёзный риск, что сработает «эффект домино», поэтому надо было просто стараться избежать ситуаций, когда ты случайно окажешься в тисках из машин, едущих впереди, а также приходилось доверять парням, которые позади тебя – в том смысле, что они тоже будут действовать осмотрительно.

Контролировать ситуацию было очень трудно, но мне повезло – я просто сумел проскочить вперёд в нужный момент и довёл гонку до победы. Слипстрим на этой трассе работал не столь эффективно, как в Сан-Паулу, но определённо был одним из факторов и здесь.

С машинами нового поколения характер борьбы на трассе заметно изменился, и если честно, теперь гонки проходят по совершенно безумному сценарию. Я вышел в лидеры за 17 или 18 кругов до финиша, но это было слишком рано. Я старался действовать продуманно, и команда помогала мне пробиваться через пелотон. Дуэль с Себастьеном Буэми была вполне корректной, после чего мне дали добро на атаку Сэма Бёрда, моего напарника – по-моему, под конец я был способен на хороший темп. Его оказалось достаточно, чтобы создать отрыв и финишировать первым».

Теперь Митч готовится ко второй гонке берлинского уик-энда в надежде, что вместе с командой сможет найти резервы скорости, и мечтает повторить вчерашний успех: «Было бы славно выиграть и вторую гонку, и я постараюсь это сделать, но нельзя быть жадным. После Сан-Паулу у меня уже две победы подряд. Надеемся, нам удастся ещё немного прибавить и к воскресенью ещё повысить скорость машины».