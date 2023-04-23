Редактор еженедельника Die Aktuelle уволена

Анне Хоффманн, теперь уже бывший главный редактор немецкого еженедельника Die Aktuelle, лишилась работы из-за публикации фейка – сгенерированного искусственным интеллектом «интервью» с Михаэлем Шумахером.

Семья семикратного чемпиона мира заявила, что подаёт в суд на Die Aktuelle, но в издательстве Funke Mediengruppe и сами приняли безотлагательные меры: Хоффманн, занимавшая редакторское кресло с 2009 года, уволена.

«Подобная безвкусная и дезориентирующая публикация не должна была появиться, – говорится в заявлении Бьянки Польманн, управляющего директора Funke. – Она совершенно не отвечает стандартам той журналистики, которой от издательства, подобного нашему, ожидают наши читатели.

В результате появления этой статьи приняты немедленные меры: Анне Хоффманн, главный редактор Die Aktuelle, сегодня освобождена от должности».

Разумеется, в пресс-релизе Funke Mediengruppe есть и официальные извинения семье Михаэля Шумахера.