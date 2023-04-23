Риккардо: Дефицит вакансий в командах меня не пугает

Даниэль Риккардо всячески подчёркивает, что пропуск сезона 2023 года ему пойдёт только на пользу, ведь у него наконец-то есть возможность как следует отдохнуть, при этом не теряя связи с Формулой 1. Австралиец вновь сотрудничает с Red Bull Racing, но лишь в качестве резервного пилота, однако надеется вернуться в гонки в следующем году, и его не пугает, что в командах чемпионата пока нет вакансий.

«Возвращение в Red Bull прошло лучше, чем я думал. Такое впечатление, что мне все рады и встречают с распростёртыми объятиями, – рассказал Даниэл в интервью Top Gear. – Я даже не ожидал, что все, с кем я раньше работал, примут меня с таким воодушевлением. По-моему, это классно.

Я стал более зрелым человеком, получил кое-какой жизненный опыт и многому научился. Мне кажется, что обо всех в команде можно сказать то же самое. Я даже не говорю, что мы всё начинаем с самого начала, ведь ощущение такое, словно мы продолжаем с того места, на котором расстались в 2018 году. В общем, я доволен.

Я ещё никогда не получал такого удовольствия от работы на симуляторе, как в первый день после возвращения в Red Bull, и это вообще безумно здорово, потому что на этом этапе карьеры подобная работа обычно кажется скучной. Но сейчас всеми вопросами, связанными с симулятором, в команде занимается Саймон Ренни, мой бывший гоночный инженер, так что это словно возвращение к нормальной повседневной работе, какой она была в 2018 году.

Думаю, несколько месяцев, которые я посвятил отдыху, дали мне возможность в какой-то степени забыть о том, что происходило в два предыдущих года».

Когда Даниэля спросили, не пугает ли его дефицит вакансий в Формуле 1 в 2024 году, тем более в наиболее конкурентоспособных командах, он ответил: «Нет, не пугает. Так было всегда, и я понимал, что уходя из команды, я иду на риск. Думаю, вполне очевидно, чего я не хочу: я не хочу просто получить место в какой-нибудь команде. Не хочется всё начинать с нуля и заново выстраивать карьеру в Формуле 1.

Для меня всё это уже в прошлом, поэтому число возможных мест в хороших командах будет ещё меньше. Но именно в одной из таких команд я смогу выступать на высоком уровне и показать всё, на что способен – я это знаю, и намерен присмотреться к чему-то подобному».

В те несколько месяцев, когда Риккардо наслаждался свободой, он тоже не терял времени – занимался продвижением его именного вина (DR3, которое производит австралийское винодельческое хозяйство St Hugo Wines), а также бренда спортивной одежды Enchanté by Daniel Ricciardo. Эти проекты он называет «занимательными маленькими хобби, которые постепенно перерастают в нечто большее».

В любом случае, как бы ни складывалась дальнейшая гоночная карьера Даниэля, ему будет чем заняться.