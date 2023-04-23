Смедли: Red Bull ещё можно догнать

Технический консультант Формулы 1 Роб Смедли считает, что соперники ещё могут догнать Red Bull по ходу сезона…

Роб Смедли: «В начале сезона я был немного удивлён преимуществом Red Bull, но их преследователям – командам и гонщикам – нужно время, чтобы добиться большего от своих машин.

У меня есть ощущение, что их можно догнать. В квалификации результаты очень близки и у соперников есть шанс. В гонках – да, машина Red Bull очень быстра, но не стоит думать: «Все кончено, их не догнать».

Да, поначалу они оказались чуть дальше, чем можно было представить, но всё же преимущество не так велико, как при доминировании некоторых команд».