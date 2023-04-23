Старту гонки Формулы E пытались помешать экоактивисты

Перед самым началом воскресной гонки Формулы E в Берлине на стартовое поле удалось пробраться нескольким экоактивистам из объединения Last Generation («Последнее поколение»), которые пытались сорвать или хотя бы помешать проведению соревнований. Именно эта организация взяла на себя ответственность за содеянное, но, как мы рассказывали, из этой затеи ничего не вышло.

Участники акции были сначала выдворены с трассы службой безопасности и маршалами, а потом переданы берлинской полиции. Эти несколько человек неожиданно перелезли через ограждение, выскочив на стартовое поле, когда ещё не все гонщики успели занять свои позиции, и пытались приклеить себя к асфальту, но акцию сразу пресекли.

На протестующих были футболки с логотипами Last Generation и соответствующими призывами. Уже после того, как они были задержаны, в социальных сетях появились сообщения от имени этой организации, в которых говорилось следующее: «Мы находимся на трассе Формулы E, чтобы подать сигнал тревоги. Пора сбавить скорость, потому что мы несёмся по шоссе прямой дорогой в климатический ад, выжав при этом полный газ».

Старт гонки был отложен всего минут на шесть или семь, после чего гонка началась и прошла без всяких осложнений.

Джейк Деннис, занявший сегодня второе место, после финиша прокомментировал: «Эти люди сами не знают, чего хотят добиться, но похоже, что они пытались усесться на трассе и вызвать некий беспорядок. Меня впечатлило, как быстро ситуация была нейтрализована, и гонка продолжилась.

Хорошо ещё, что они это проделали, когда гонка не началась, и это позволило нам спокойно ждать. Думаю, все гонщики молодцы, поскольку сохраняли спокойствие…»

Нико Мюллер, начинавший гонку со второй позиции и находившийся близко к месту этого происшествия, добавил: «Я видел, как люди выбежали на трассу – произошло именно это, а когда они там сидят, гонку проводить нельзя. Всё остальное меня не особо волнует. Я подумал, что ситуация была смехотворная, и вряд ли эти люди соображали, что делали».

Надо полагать, общее мнение выразил Антониу Феликс да Кошта, чемпион Формулы E 2020 года, сказавший: «Вероятно, наш серия – самая неподходящая гоночная категория, чтобы устраивать такое. Формула E –наиболее экологически дружественная серия из всех, что когда-либо существовали».