Стефано Доменикали о новом Договоре Согласия

Действующий Договор Согласия, который можно считать основным законом, регулирующим экономические отношения между Формулой 1, FIA и командами чемпионата мира, был подписан в 2020 году, т.е. относительно недавно. По мнению Стефано Доменикали, когда придёт время заключать новый договор, то особых сложностей не предвидится, учитывая вполне нормальное финансовое положение команд.

Президент и исполнительный директор Формулы 1 имеет в виду, что если в прошлый раз переговоры между всеми заинтересованными сторонами длились больше года, прежде чем были достигнуты все необходимые соглашения, то работа над новым договором не займёт так много времени.

«Если помните, в прошлом несколько команд обращались к Формуле 1 за финансовой поддержкой, – прокомментировал Доменикали на недавнем совещании с инвесторами Liberty Media. – Они просили о кредитах, поскольку для них это был вопрос выживания, от решения которого зависело, смогут ли они участвовать в Гран При.

Но теперь, благодаря принятым нами мерам, Формула 1 в отличной форме, финансовые дела идут нормально, что позитивно влияет на рыночную стоимость компании. Все команды это признают.

Поэтому, когда придёт время, мы займёмся Договором Согласия и соберёмся за одним столом. Думаю, команды с пониманием отнесутся к нашим предложениям, и мы сможем определиться с правильной стратегией».

Текущий Договор Согласия останется в силе до конца 2025 года.