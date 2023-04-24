Алонсо отреагировал на сплетни о его романе с Тейлор Свифт

Фернандо Алонсо не оставил без внимания появившиеся недавно слухи о том, что он встречается с Тейлор Свифт, суперзвездой американской музыкальной сцены, 12 раз за карьеру удостоенной престижной премии «Грэмми».

Но сделал он это в весьма своеобразной манере: в социальных сетях появился короткий видеоролик, который длится всего пять секунд, и за это время мы успеваем увидеть, как испанский гонщик Aston Martin, сидя в офисном кресле в униформе своей команды, внимательно смотрит на дисплей смартфона (вероятно, читает новости о его отношениях с певицей), но потом поднимает голову и, слегка улыбнувшись, лукаво подмигивает, глядя в объектив.

И всё это происходит под песню Свифт под названием Karma из её прошлогоднего альбома Midnights. Кстати, у песни более 5 млн. просмотров на YouTube, и это всего за полгода, а первая строчка из неё как нельзя лучше подходит к любым сплетням, которых в мировой сети намного больше, чем фактов. А ещё болельщики Алонсо помнят, что именно слово «карма» он произнёс в радиоэфире во время Гран При Италии 2017 года, прокомментировав сход Джолиона Палмера, гонщика Renault, действиями которого он в тот момент был недоволен.

Впрочем, видео, опубликованное двукратным чемпионом мира, в любом случае не подтверждает и не опровергает слухов, которые могли появиться в том числе и потому, что оба их героя – и гонщик, и певица – недавно расстались с людьми, с которыми состояли в отношениях на протяжении достаточно длительного времени.

Стоит упомянуть ещё один забавный момент: авторы фанатского аккаунта Свифт в социальных сетях выдвинули свою оригинальную версию о происхождении слухов: «Всё началось из-за возраста Тейлор, ведь следующая победа Алонсо будет 33-й по счёту».

В прошлом декабре певице действительно исполнилось 33 года, это непреложный факт. Как и то, что за годы карьеры – а Свифт в шоу-бизнесе с 15-летнего возраста – она заработала внушительное состояние (по оценкам Forbes, порядка $570 млн.), которое продолжает расти.

Что совершенно не удивительно, ведь упомянутый альбом Midnights и отдельные песни из него поднимались до самых высоких позиций в парадах популярности разных стран, а сейчас певица совершает шестимесячное гастрольное турне по США, давая только стадионные концерты, которых будет более пятидесяти.