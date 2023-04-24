Брэд Питт примет участие в параде пилотов в Сильверстоуне

Мы несколько раз рассказывали о кинопроекте, которым занимаются Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. Художественный фильм посвящён Формуле 1 и расскажет историю бывшего гонщика (Брэд Питт), который стал владельцем команды, но решил вернуться за руль, чтобы помочь напарнику-дебютанту.

Льюис Хэмилтон выступает в роли консультанта и одного из продюсеров картины. Съёмки должны начаться в июле в Сильверстоуне в рамках Гран При Великобритании.

Как удалось выяснить изданию Daily Mail, Брэд Питт получил разрешение проехать по трассе за рулём машины, внешним видом напоминающей Формулу 1, во время парада пилотов перед стартом Гран При Великобритании. Снятые кадры будут использованы в фильме.

Издание приводит такую цитату источника, рассказавшего о съёмках: «Только представьте, насколько невероятные и сюрреалистичные кадры увидят телезрители и болельщики на трибунах в Сильверстоуне, когда Брэд Питт возглавит парад пилотов на Гран При Великобритании».