Фернандо Алонсо и его рекорды

Фернандо Алонсо через три месяца исполнится 42, но двукратный чемпион мира по-прежнему в отличной форме – недаром он поднимался на подиум в трёх первых гонках сезона. Испанский гонщик с этого года выступает за Aston Martin и верит, что вместе с этой командой сможет не просто добиться новых побед, но и завоевать ещё один титул.

В своё время он хотел выиграть символическую «Тройную корону», для чего надо одержать победы в Гран При Монако (это Алонсо удалось дважды – в 2006-м и 2007-м), в «24 часах Ле-Мана» (таких достижений у него тоже два) и в Indy 500. Алонсо трижды участвовал в знаменитой гонке на овальном автодроме в Индианаполисе и один раз даже был более-менее близок к успеху, но всё-таки повторить давний рекорд Грэма Хилла ему не удалось.

Но Фернандо в любом случае тоже установил несколько рекордов, которые продержатся очень долго, а может, так и останутся в истории Формулы 1.

Он выходил на старт 359 Гран При (предыдущий такой рекорд принадлежал Кими Райкконену и равнялся 350 гонкам), и понятно, что пока это число будет только расти. Как и количество километров, проведённых на трассах чемпионата мира – у Алонсо их уже 96608. Этот показатель тоже впечатляет, согласитесь?

Уникальным можно называть и спортивное долголетие испанца: он проводит в Ф1 уже свой 20-й сезон, и это на один больше, чем в своё время было у Рубенса Баррикелло. Алонсо дебютировал в чемпионате мира в Мельбурне 4 марта 2001-го, т.е. более 22 лет назад. Для сравнения: если бы карьера Ники Лауды продолжалась столько же, то австрийский гонщик выступал бы до 1993-го и успел бы посоперничать с Михаэлем Шумахером.

Когда Алонсо впервые вышел на старт Гран При за рулём Minardi, та машина приводилась в движение ещё классическим атмосферным 3-литровым двигателем V10. Одним из его соперников в той гонке был Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена, ныне уже двукратного чемпиона мира. А, например, Оскар Пиастри, дебютировавший в McLaren в этом году, тогда ещё даже не родился.

Причём планы у Алонсо такие: «Я однозначно намерен достичь уровня в 400 гонок».

Его физической форме по-прежнему могут позавидовать многие. «Если бы молодой гонщик опередил меня на последнем круге утомительного Гран При, тогда можно было бы сказать, что возраст стал помехой. Но этого ведь не происходит. В общем, возраст даёт одни преимущества, потому что с ним приходит опыт», – уверен Фернандо.

За свою карьеру Алонсо соперничал со 115-ю гонщиками, среди которых 32 победителя Гран При и девять чемпионов мира. С одной стороны, в истории Формулы 1 было 89 гонщиков старше него, в том числе Луис Широн в 1955 году вышел на старт в Монако в возрасте 55 лет, Луиджи Фаджиоли выиграл Гран При Франции, когда ему было 53 года, а Хуан-Мануэль Фанхио в пятый раз стал чемпионом мира в 1957-м, когда ему уже исполнилось 46. Но при этом 61 гонщик из этих 89-ти выступал в далёких 50-х, когда Формула 1 была совсем другой.

Поэтому стоит отметить, что начиная с 90-х годов прошлого столетия в чемпионате было только четыре гонщика, старше Алонсо. Один из них – Михаэль Шумахер, поднялся на подиум в Валенсии в 2012-м, когда ему было 43 года.

Скорость машины Aston Martin в этом сезоне даёт Алонсо все основания надеяться, что его ждут новые успехи.