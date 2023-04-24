Французские энергетики грозят сорвать Гран При Монако

Протесты во Франции, направленные против пенсионной реформы, могут привести к проблемам с энергоснабжением в дни Гран При Монако, – предупреждает французская пресса.

В стране продолжается всеобщее недовольство, поскольку правительство Эммануэля Макрона не собирается отказываться от планов повышения минимального пенсионного возраста с 62-х до 64 лет, а попытки достичь компромисса с французскими профсоюзами не увенчались успехом.

Софи Бинет, возглавляющая Всеобщую конфедерацию труда (CGT), крупнейшее французское профсоюзное объединение, призывает все слои общества всячески противодействовать внутренней политике Макрона, следовательно забастовки, затрагивающие различные сферы промышленности, в том числе транспорт и топливно-энергетический сектор, будут продолжаться.

«Мы должны продолжать мобилизацию общества до конца, пока правительство не поймёт, что другого выхода, кроме отказа от этой реформы, нет. Мы не можем двигаться дальше ни в каких других вопросах, пока реформа не будет отозвана», – заявила Бинет.

В этот уик-энд профсоюзы, объединяющие работников энергетической отрасли и входящие в CGT, объявили о начале «100 дней борьбы и гнева», прежде всего намереваясь доставить неприятности организаторам таких крупных международных событий, как Каннский кинофестиваль и Гран При Монако, запланированных на май.

«Макрон пообещал, что через 100 дней наступит спокойствие, а мы обещаем ему 100 дней борьбы и гнева! В такое время мы не собираемся отступать», – цитирует агентство France-Presse заявление Национальной федерации энергетиков.

Этот профсоюз открыто пообещал, что организует перебои в энергоснабжении в тех регионах, куда планирует отправиться Макрон в ходе плановых поездок по стране: «В мае можете делать всё, что угодно. Каннский кинофестиваль, Гран При Монако, теннисный турнир «Ролан-Гаррос» и театральный фестиваль в Авиньоне могут остаться без света. Мы не отступим».

О том, что это не пустые угрозы, говорят недавние факты: во время визитов Макрона отключалось электричество в аэропроту Монпелье на юге Франции и в колледже, который посещала правительственная делегация.

Впрочем, в случае с классической гонкой Формулы 1 в Монако подобных неприятностей скорее всего удастся избежать благодаря использованию автономных источников энергии, прежде всего мощных дизель-генераторов. Автоклуб Монако постоянно отчитывается о ходе подготовки к предстоящей гонке, на трассе уже установлены трибуны, поребрики, защитное ограждение и завершается обновление необходимой дополнительной дорожной разметки.