В IndyCar отрицают слухи о продаже серии Liberty Media

Мы приводили слова известного журналиста Формулы 1 Питера Уиндзора, рассказавшего о потенциальных планах владельцев Формулы 1 из Liberty Media купить IndyCar. Бад Денкер, президент Penske Corporation, владеющей IndyCar, заявил, что слухи не соответствуют действительности, и гоночная серия не продаётся.

«В этом нет ни слова правды, – заявил Денкер. – Не было никаких обсуждений на эту тему, и, честно говоря, мы бы и не стали продавать. Мы купили серию и автодром в Индианаполисе в 2020 году, и пока они принадлежат нам, они останутся вместе».

Источники издания Racer в Liberty Media и Формуле 1 добавили, что слухи «совершенно не соответствуют действительности».