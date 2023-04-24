В Мадриде мечтают о Гран При, но остаются реалистами

Испанская пресса пишет, что в Мадриде продолжают мечтать о том, чтобы в будущем принимать гонку Формулы 1, хотя в настоящее время переговоры по этому проекту приостановлены.

Иcабель Диас Аюсо, президент Автономного сообщества Мадрида, в интервью деловому изданию Vozpopuli, призвала оставаться реалистами, проявлять терпение, но сохранять оптимистичный настрой.

«Я убеждена в том, что этот проект можно реализовать, но пока нам пришлось прекратить переговоры, так что придётся подождать. Конечно, лично у меня исключительно оптимистичный настрой.

Речь о городской трассе в районе выставочного комплекса IFEMA, которую можно будет сооружать и демонтировать. Мы собираемся использовать элементы уже существующей отличной инфраструктуры комплекса, и всё это будет совмещено с так называемой «музыкальной милей» с её ресторанами и магазинами. Нигде в мире подобных трасс Формулы 1 пока нет».

Власти испанской столицы понимают, что в настоящее время Гран При Испании принимает автодром в Барселоне, у которого контракт на проведение гонки Формулы 1, действующий до 2026 года. Переговоры о его продлении уже идут, но Иcабель Диас Аюсо настроена оптимистично, ведь, например, продолжаются разговоры о Гран При Лондона, при том что никто не собирается отказываться от классической гонки в Сильверстоуне.

Впрочем, она подчеркнула, что мадридский проект пока ещё находится на самой начальной стадии.