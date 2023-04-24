Видео: Впечатляющая авария в NASCAR на овале в Талладеге

Десятый этап сезона серии Xfinity, второго дивизиона NASCAR, был весьма зрелищным, если считать впечатляющие аварии одним из неотъемлемых элементов этого чисто американского шоу.

Всего за три круга до финиша гонки на овальном автодроме Talladega Superspeedway, что в штате Алабама, в одной из таких аварий участвовало двенадцать машин, в том числе она закончилась сходом Даниэля Хемрика, пилота Kaulig Racing, на тот момент лидировавшего. Но Хемрик в порядке, и когда спасатели извлекли его из перевернувшегося вверх колёсами Chevrolet, он помахал болельщикам и самостоятельно дошёл до поджидавшего его автомобиля «скорой помощи».

А вот Блейна Перкинса, пострадавшего в другом инциденте, также вызвавшем остановку гонки красными флагами, но произошедшем несколько ранее, доставили в местный медицинский центр для детального обследования. О том, из-за чего это случилось, можно узнать из видеоролика – это фрагмент трансляции гонки в Талладеге на телеканале FOX. Но похоже, что и в этом случае никто не получил серьёзных травм.