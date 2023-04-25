Чжоу: Трасса в Баку мне нравится своей непредсказуемостью

Команда Alfa Romeo готовится к гонке в Баку, в полной мере учитывая, что городская трасса в центре столицы Азербайджана только с виду кажется простой, но на самом деле может преподнести разного рода сюрпризы, поскольку каждый круг там сопряжён с риском.

Валттери Боттас: «Предвкушаю возвращение за руль гоночной машины, поскольку трасса в Баку мне нравится. Я побеждал на этой трассе, а также поднимался на подиум, и в предстоящий уик-энд тоже хочу показать хороший результат.

Главная задача, которая стоит и передо мной, и перед командой, состоит в том, чтобы продолжать добиваться постепенных улучшений. Сезон долгий, и ещё можно заработать немало очков.

Трёхнедельный перерыв я постарался использовать, чтобы как можно лучше подготовиться. Опыт спринтерской гонки на этой трассе обещает быть интересным, и я с радостью принимаю этот вызов.

Мы проанализировали несколько предыдущих гонок и приложили немало усилий, чтобы вернуться на тот уровень, на каком мы были в Бахрейне. Уверен, у нас есть всё необходимое, чтобы добиться улучшений и вновь бороться за очки».

Гуаньюй Чжоу: «В Австралии я заработал первые в этом сезоне очки, что придаёт дополнительную мотивацию – именно это мне было нужно перед трёхнедельным перерывом между гонками. Но это были не каникулы – мы продолжали упорно трудиться, я работал на симуляторе на базе команды, ведь нам всем необходимо прибавить, чтобы добиться прогресса в предстоящих гонках.

Трасса в Баку мне нравится своей непредсказуемостью, а также мы должны учитывать, что субботний спринт добавляет дополнительный элемент риска. Я готов продолжить действовать в том же ключе, что и в Мельбурне, где мне удалось уверенно провести гонку, избежав неприятностей, поэтому я настроен вновь финишировать в призовой десятке.

Борьба на трассе будет очень плотной, как и во всех гонках в этом году, и каждая десятая доля секунды может существенно сказаться на результатах, но у нас есть возможность хорошо выступить».