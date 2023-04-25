Эллисон рассказал о том, почему вернулся к прежней роли

Джеймс Эллисон вновь занял должность технического директора Mercedes AMG F1, но оказывается, не только потому, что его помощь срочно понадобилась команде, чтобы решать проблемы, связанные с шасси W14, но и потому, что позволила изменившаяся ситуация в его личной жизни.

До недавнего времени Эллисон занимался двумя задачами – подготовкой к переходу на новый технический регламент, который вступит в силу только в 2026 году, но в основном он уделял внимание стороннему проекту Mercedes – сотрудничеству с яхтенной командой Ineos Britannia, выступающей в Кубке Америки, одной из самых престижных регат мира.

Но теперь Джеймс возвращается к повседневной работе с командой Формулы 1, и о том, что этому предшествовало, он весьма откровенно рассказал, принимая участие в подкасте F1 Nation официального сайта чемпионата.

В 2016 году, когда Эллисон ещё работал в Ferrari, его супруга Ребекка скоропостижно скончалась от бактериального менингита, и это трагическое событие заставило его вернуться в Великобританию, чтобы быть ближе к семье, после чего он принял предложение Mercedes. Машины, созданные при его непосредственном участии, выигрывали гонки и чемпионаты, но два года назад он предпочёл заняться другими проектами, чтобы свободнее распоряжаться своим временем.

«Во многом это связано с тем, что трагическая смерть моей жены надолго омрачила мою жизнь, – поделился Эллисон. – И мне повезло, что через несколько лет я встретил другого человека – Хлоя в то время жила во Франции, работала там уже лет 20 и вообще провела во Франции всю свою жизнь.

Когда она по своей доброте – хотя кто-то скажет, что по глупости – согласилась переехать ко мне, чтобы мы могли жить вместе, она очень многим пожертвовала. Мне показалось, что будет несправедливо предоставить её самой себе, сказав: «Спасибо за то, что перебралась в Англию. Теперь мы будем видеться пять минут в неделю».

Когда я оставил должность технического директора, а это одна из главных ролей в команде, это позволило мне уделять больше времени нашим отношениям, и теперь дела в это области обстоят замечательно. И если бы не моё решение, добиться этого было бы трудно.

Но Хлоя переехала ко мне более двух лет назад, и поскольку какие-то корни в нашей стране у неё были, она нашла для себя дело, которое никак от меня не зависит, поэтому сейчас возможностей вернуться на прежнюю должность стало намного больше, чем два с лишним года назад».

Когда Эллисона спросили, в какой мере он занимался созданием машины 2023 года, он ответил: «С шасси W14 я работал намного меньше, чем с теми машинами, которые создавались, когда я был техническим директором. Я больше занимался подготовкой к тому, что нас ждёт в 2026-м, чем оперативными задачами, связанными с машиной этого года.

Безусловно, сейчас потребуется приложить немало усилий, чтобы прибавить во всех областях, но это интересно, это увлекает, и я с удовольствием вновь погружаюсь в эту работу буквально с головой. К счастью, у машины W14 определённо есть сильные стороны, она надёжна, а пилотируют её двое очень быстрых гонщиков.

Машина Mercedes лучше, чем многие другие на стартовом поле. Но пока она не станет самой быстрой, у нас будет ощущение, что она недостаточно хороша. Кроме того, она вполне адекватно взаимодействует с резиной, хотя и не настолько хорошо, как некоторые машины, созданные нами в прошлом.

Если говорить о прижимной силе, то у W14 её больше, чем у большинства машин чемпионата, но этого всё-таки недостаточно. Характеристики управляемости тоже оставляют желать лучшего, так что, конечно, нам есть над чем работать. Но нам всё это известно, мы в каждый уик-энд об этом говорим, и в том числе эти задачи команде предстоит решать, чтобы мы получили машину, которая позволит бороться за победы…

Чем быстрее мы их решим, тем выше будут наши шансы на успех на любом этапе сезона, в противостоянии с любой из команд. Но у нас абсолютно реалистичный настрой, и мы отдаём себе отчёт, что у Red Bull значительное превосходство в скорости, прежде всего благодаря Максу Ферстаппену. Это исключительно достойные соперники, но мы постараемся их догнать, а когда придёт время, и опередить».