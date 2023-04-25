Формула E: Другович быстрее всех на тестах новичков

Фелипе Другович, резервный пилот Aston Martin, сегодня принимал участие в тестах новичков и впервые пилотировал машину Формулы E команды Maserati, что не помешало ему показать лучшее время.

Метеоусловия в понедельник были переменчивыми, утренняя сессия прошла при хорошей солнечной погоде, но перед второй сессией прошёл короткий дождик, поднялся ветер, однако ближе к концу тестов трасса подсохла.

Сначала первую строчку какое-то время занимал Роберт Шварцман, затем его оттуда подвинул Зейн Мэлони, участник молодёжной программы Red Bull, но свой результат (1 мин. 05,619 секунды) он показал, используя режим максимальной мощности в 350 кВт.

Затем этот результат перекрыл Виктор Мартен, протеже Alpine F1, но Другович проехал круг за 1 мин. 05,509, и его время уже никто не смог превзойти.

«Мне всё понравилось, и я думаю, что результат превысил ожидания, тем более что до этого я пилотировал машины Формулы 2 и Формулы 1, – приводит слова бразильца издание The Race. – Пожалуй, в самом начале были странноватые ощущения, ведь я не знал, насколько интересно пилотировать эти машины.

Но на самом деле оказалось, что это очень весело, я получил удовольствие. Все знают, что в Формуле E очень высок уровень конкуренции, команды в электрической серии очень профессиональные, но и это превзошло мои ожидания. Всё произвело на меня отличное впечатление!»

Кстати, время, показанное Фелипе, всего на пару десятых хуже, чем результат, с которым закончил тренировки на берлинской трассе Макс Гюнтер, выступающий в Формуле E именно на этой машине Maserati.

Лидером утренней сессии был южноафриканский гонщик Шелдон ван дер Линде, действующий чемпион DTM, но во второй половине дня он вылетел с трассы в 6-м повороте и повредил переднюю часть электромобиля Jaguar, на котором выступает Сэм Бёрд. Команда смогла отремонтировать машину, но Шелдон вернулся на трассу лишь за пять минут до завершения тестов.

Шварцман, работавший с командой DS Penske, в итоге показал 7-й результат, Даниил Квят, сотрудничавший с NIO 333, был десятым.

Результаты, показанные гонщиками на тестах

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Ф.Другович Maserati 1:05.509 — 99 2. В.Мартен Nissan 1:05.610 0.101 101 3. З.Мэлони Andretti 1:05.619 0.110 96 4. Л.Гиотто Nissan 1:05.780 0.271 97 5. Ш.ван дер Линде Jaguar 1:05.814 0.305 90 6. Д.Дарувала Mahindra 1:05.922 0.413 112 7. Р.Шварцман DS Penske 1:05.923 0.414 112 8. Л.Браунинг McLaren 1:05.944 0.435 98 9. Д.Бекман Porsche 1:05.996 0.487 56 10. Д.Квят NIO 333 1:06.012 0.503 95 11. Ифэй Е Porsche 1:06.053 0.544 58 12. Т.Трамниц Abt Cupra 1:06.090 0.581 93 13. М.Аскона NIO 333 1:06.155 0.646 98 14. У.Стивенс DS Penske 1:06.175 0.666 105 15. Л.Лундквист Andretti 1:06.245 0.736 98 16. Х.Бартер Maserati 1:06.310 0.801 98 17. А.Тамбэ Abt Cupra 1:06.352 0.843 98 18. Р.Мери Mahindra 1:06.386 0.877 55 19. Ч.Иствуд McLaren 1:06.454 0.945 98 20. Д.Кинг Mahindra 1:06.525 1.016 61 21. Д.Эйткен Envision 1:06.878 1.369 51 22. С.Эванс Jaguar 1:07.147 1.638 103 23. Д.Эдгар Envision 1:07.172 1.663 11