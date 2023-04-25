Гюнтер Штайнер: Ferrari – ориентир для Haas

Бизнес-модель команды Haas подразумевает покупку всех разрешённых элементов машины у партнёров из Ferrari. Периодически сходство техники Haas с машинами Ferrari вызывает недовольство соперников, но руководитель американской команды Гюнтер Штайнер не видит в этом проблемы. По словам Штайнера, сотрудничество со Скудерией позволяет Haas ставить перед собой осязаемые ориентиры.

«Можно спорить с моим тезисом, но если принять во внимание, сколько элементов машины мы получаем от Ferrari, то взяв их результаты за ориентир, мы можем оценить, добились сами прогресса или нет, – приводит слова Гюнтера Штайнера издание Racingnews365. – Мы используем такую же подвеску, коробку передач, двигатель, гидравлику, электронику, что и Ferrari. Таким образом, мы знаем, что если хорошо справимся со своей работой, то можем претендовать на те же позиции, что и они.

В чём нам нужно прибавить, так это в аэродинамике, поскольку тогда мы сможем двигаться вперёд. В целом, мы довольны тем, насколько сократили отставание от Ferrari по сравнению с прошлым годом. Однако есть и обратная сторона – у нас проблемы, если в Ferrari плохо сделают свою работу.

Было бы просто фантастика, если бы Ferrari доминировала в чемпионате. При таком раскладе мы могли бы занять третье или четвёртое место! Но реальность другая, однако мы всё равно можем добиться прогресса. У каждого решения есть плюсы и минусы, но мы рады, что сами не производим те детали машины, которые не можем произвести, например подвеску или коробку передач».