Хюлкенберг бегает кроссы на Майорке, готовясь к Баку

Перед тем как отправиться на гонку в Баку, Нико Хюлкенберг вместе с семьёй отдыхал на испанском острове Майорка, где не просто расслаблялся и наслаждался морем и хорошей погодой, а совмещал приятное с полезным.

В минувший уик-энд он принял участие в массовом забеге на дистанцию 9 км, преодолев её за 35 минут 44 секунды, после чего поделился в социальных сетях несколькими фотографиями, сопроводив их забавным комментарием.

«Сегодня были гонки в другом стиле! Я хорошо стартовал, неплохо работал с резиной, красных флагов не было, и в итоге финишировал с новым личным рекордом! Теперь готов к Баку!» – написал немецкий гонщик Haas F1.

В Мельбурне, на третьем этапе сезона, Нико открыл счёт заработанным очкам, заняв 7-е место. Причём перед последним рестартом он даже был на 4-й позиции, и в Haas F1 после финиша Гран При Австралии пытались оспорить результаты гонки, но в FIA отклонили протест команды.

Стюарды тогда сочли, что последним надёжным моментом, когда можно было точно определить расположение машин на трассе, был второй рестарт, поэтому в итоговом протоколе гонки Нико остался на 7-м месте.

Какое место он занял в стайерском забеге на Майорке, Хюлкенберг не сообщил.