Команды смогут использовать четыре силовых установки

По итогам сегодняшнего заседания Комиссии Формулы 1 принято несколько важных поправок к спортивному регламенту.

В частности, в этом году каждый гонщик сможет использовать без дополнительных штрафов не три, а четыре силовых установки. Разрешено использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, но по-прежнему только два накопителя энергии и два блока управляющей электроники.

Время выезда на стартовое поле увеличено с 40 до 50 минут, что позволит больше времени уделить всевозможным акциям. Пересмотрено правило касания машин домкратом при отбытии штрафа, что сначала привело к наказанию Фернандо Алонсо, а потом к отмене штрафа. Отныне прикосновение домкратов к машине будет считаться началом работы.

В FIA согласились рассмотреть возможность исключения из бюджетных ограничений затрат, связанных с обновлением инфраструктуры баз команд Формулы 1, но только в контексте повышения их экологичности.

Все поправки к регламенту уже одобрены Всемирным Советом FIA по автоспорту через процедуру электронного голосования.