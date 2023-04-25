Риккардо: Я рад, что теперь думаю не только о себе

Даниэль Риккардо впервые появился в паддоке в дни Гран При Австралии, но несколько ранее приступил к работе на симуляторе на базе Red Bull Racing, и о том, что его его новая роль резервного пилота оказалась ему по душе, мы рассказывали.

По словам Риккардо, он верит в то, что это временная ситуация, и он надеется вернуться в гонки, однако находит немало приятного и в том, что сейчас у него намного больше возможностей общаться с друзьями и семьёй и вести менее эгоистичный образ жизни.

«Я просто провожу время с семьёй, в том числе с племянницей и племянником, – цитирует Даниэля австралийское издание Speedcafe. – Мой племянник сейчас учится ездить на велосипеде, и это же здорово – быть вместе с ним на ферме, немного его учить, смотреть, как он падает и сердится на себя.

Я отношусь к этой ситуации так: моя семья и друзья помогали мне предыдущие 17 лет, с тех пор, как я начал путешествовать (Риккардо начал выступать в европейских юниорских сериях в 2006 году). Я никогда не уделял им достаточно внимания, поскольку понятно, что я просто занимался своей карьерой. Я думал только о себе, и теперь провожу с ними больше времени, потому что считаю, что я им обязан.

Но мне всё это очень нравится, ведь мне удалось возобновить отношения со многими людьми. Не поймите меня неправильно: я не жалуюсь, но такой была предыдущая часть моей жизни. А сейчас тоже очень важный период, ведь все эти люди – и моя семья, и друзья, с которыми я рос – не давали мне отрываться от реальности.

Мы все знаем, что такое Формула 1 с её безумным стилем жизни, которая порой далека от реальности и не похожа на неё, поэтому я знаю, что эти люди помогли мне остаться самим собой. И если бы отношения с кем-то из них расстроились, мне было бы грустно, ведь именно эти люди были со мной с самого начала.

Так что сейчас всё складывается очень удачно. У многих из этих людей уже есть дети, и если честно, я даже не все их имена успел запомнить. В общем, жизнь летит очень быстро… Я наконец-то могу уделить им больше времени, интересуюсь тем, как они живут, ведь они всегда интересовались тем, как живу я. Мне просто нравится, что теперь я думаю не только о себе».