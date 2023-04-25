Роберт Шварцман: Мой приоритет – Формула 1

Резервный пилот Ferrari Роберт Шварцман в этом году сочетает эту работу с выступлениями в GT World Challenge в составе AF Corse, но в будущем хотел бы оказаться в Формуле 1.

Роберт Шварцман: «Мой главный приоритет – получить место в Формуле 1, поэтому сейчас я максимально сосредоточен на работе резервного пилота, при этом я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, поскольку ещё одна моя мечта – гиперкар.

Я с нетерпением этого жду и считаю, что выступление в GT –это лучший вариант для того, чтобы узнать, как устроены гонки на выносливость, подготовиться на случай, если я получу шанс.

В прошлом году оказалось непросто работать только на симуляторе. Это полезный опыт, но было сложно себя мотивировать. Я очень рад, что в этом году снова сел за руль – и с нетерпением жду борьбы. Я открыт для любых предложений и хочу быть готов, если кто-то позвонит.

Я пока не думаю о продолжительности выступлений в GT. Моя цель – быть полностью готовым к любой возможности. Возможно, позволит кто-то из Формулы 1, скажет, что у них есть место – и я буду к этому готов. Если мне позвонят и скажут, что посадят меня в гиперкар – я тоже хочу быть на 100% готовым, чтобы не подвести команду. Я хочу максимально расширить свои границы в плане познания машин разных серий. И как-только появится хороший шанс, я буду готов. Это единственное, что я ищу».