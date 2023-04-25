Сегодня утвердят формат уик-энда со спринтом

Сегодня Комиссия Формулы 1 должна утвердить новый формат уик-эндов с субботним спринтом, который мы увидим уже на этой неделе в Баку.

Суть перемен – отмена субботней тренировки и две отдельные квалификации для спринта и воскресного Гран При.

Предлагаемый новый формат уик-энда

Пятница

Свободные заезды — 1 час

Квалификация к воскресному Гран При

Суббота

Квалификация к спринту

Спринт (100 км)

Воскресенье

Гран При

Нет сомнений в том, что предложенный формат будет утверждён Комиссией Формулы 1, после этого необходимо утверждение со стороны Всемирного Совета FIA по автоспорту, но это простая формальность.

В этом году кроме Баку этапы с субботним спринтом в этом году пройдут в Австрии, Бельгии, Катаре, США и Бразилии.