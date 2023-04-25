Штайнер: Алонсо вообще не нужна помощь стратегов

Гюнтер Штайнер весьма похвально отозвался о Фернандо Алонсо, столь уверенно начавшего свой первый сезон в составе Aston Martin. Руководитель Haas F1 подчеркнул, что двукратный чемпион мира настолько хорошо умеет контролировать ход гонки и предвидеть развитие событий на трассе, что ему вообще не нужна помощь стратегов.

«Все, кто смотрит Формулу 1, знают, что у Фернандо есть качества, которых нет у других гонщиков, – заявил Штайнер в интервью британской радиостанции talkSPORT. – По-моему, он может вообще обходиться без помощи стратегов. Он и сам вполне в состоянии выстраивать свою гонку прямо из кокпита машины.

Он большой мастер по этой части, а также просто очень талантливый гонщик. Всё это относится к его сильным сторонам. Алонсо уже за сорок, однако он выступает только лучше, а вовсе не регрессирует. Однозначно, уровень его профессионализма невероятно высок. И ему пошло на пользу решение о смене команды, принятое в прошлом году».

Алонсо поднимался на подиум в трёх гонках подряд, уступая только пилотам Red Bull Racing и Mercedes, и вполне вероятно, что в этом сезоне он сможет одержать свою 33-ю победу – например, в Монако.