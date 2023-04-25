Слухи: В Liberty Media хотят купить IndyCar

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media задумались о покупке американской гоночной серии IndyCar.

Комментатор и журналист Питер Уиндзор рассказал на своём YouTube-канале, что в Liberty Media изучают возможность выкупа IndyCar у нынешнего владельца Роджера Пенске, чтобы преобразовать чемпионат в американскую серию поддержки Формулы 1.

«Одна из тем, над которыми сейчас раздумывают в Liberty Media, и это достаточно хорошая идея, – покупка IndyCar, чтобы превратить её в американскую серию поддержки Формулы 1, – говорит Уиндзор. – Я не знаю, как они собираются это делать – возможно, откажутся от некоторых этапов на овалах и добавят больше дорожных трасс.

Возможно, машины сделают внешне более похожими на Формулу 1, добавят карбоновые тормоза или что-то в этом роде. Вероятно, именно поэтому Зак Браун присутствует в IndyCar, но я точно не знаю.

На самом деле, покупка IndyCar – не самая глупая идея. В действительности это крутое решение, поскольку тогда IndyCar станет местом для большого числа талантливых гонщиков, которые не пробились в Формулу 1. Они смогут выступать в американской серии. Мне кажется, это имеет смысл».