Сын Кими занял 3-е место в картинговой гонке в Италии

В минувший уик-энд 8-летний Робин, сын Кими Райкконена, выступал в соревнованиях по картингу, проходивших на трассе во Франчакорта, что на севере Италии.

И не просто выступал, а поднялся на подиум, уступив Александру Христову,

победителю гонки, состоявшей из девяти кругов, не так уж много, меньше трёх секунд. Надо подчеркнуть, что соперники Робина были старше него на два-три года, но он вполне достойно справился с задачей.

После финиша Джино Розато, один из лучших друзей Кими ещё со времён Ferrari и крёстный отец Робина, похвалил юного гонщика на своих страницах в социальных сетях: «8-летний мальчишка впервые боролся с 11-летними картингистами и сразу поднялся на подиум. Кими Райкконен и Минтту Райкконен, вы молодцы, отлично постарались! Держись, Формула 1, мы идём!»

Минтту, мама Робина, тоже поделилась в социальных сетях восторгами по поводу успехов сына – вместе с дочкой, 5-летней Рианной, они были на трассе и изо всех сил его поддерживали. Кстати, судя по видеороликам, появившимся в сети после этой гонки, сам Робин отреагировал на финиш в первой тройке в отцовской манере, т.е. достаточно сдержанно. Если победитель и второй призёр, возвращаясь на пит-лейн картодрома, приветственно махали болельщикам, то Райкконен-младший лишь решительным движением опустил визор шлема.

Впрочем, на фото, которым поделилась его мама, он уже широко улыбается и поднимает вверх заслуженный трофей.