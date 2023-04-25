В FIA утверждён новый формат уик-эндов со спринтом

Новый формат уик-эндов, в программу которых входит субботний спринт, был единогласно одобрен на сегодняшнем заседании Комиссии Формулы 1, после чего утверждён на уровне Всемирного совета FIA по автоспорту.

Начиная с предстоящего гоночного уик-энда в Баку на таких этапах чемпионата будут проводиться две квалификации – в пятницу она пройдёт в привычном ключе и её результаты определят порядок старта воскресной гонки.

Но в субботу вместо второй тренировки впервые пройдёт квалификация, получившая название Sprint Shootout – одно из значений этого слова «игра на вылет». По итогам этой «игры» будет составлено стартовое поле субботнего спринта. Кроме Азербайджана, таким будет формат уик-эндов в Австрии, Бельгии, Катаре, США (в Остине) и в Бразилии.

Продолжительность субботней квалификации тоже будет «спринтерская»: на первую сессию отводится 12 минут, на вторую – 10 минут, на финальную – 8 минут. По сути, в третьей части у тех, кто добрался до финала, будет возможность проехать только один круг.

В первых двух сессиях команды обязаны использовать только шины Medium, в финале – только Soft.

По задумке руководства Формулы 1, такие изменения должны добавить драматизма ходу уик-энда, поскольку предыдущий опыт проведения спринтов показал, что на субботней тренировке команды занимались только работой с резиной, и особой интриги в этом не было.

Кроме того, раньше спринт определял порядок старта Гран При, поэтому гонщики в основном предпочитали осторожничать на трассе, чтобы лишний раз не рисковать и избежать потери позиции.

Теперь же короткая субботняя гонка – лишь возможность заработать дополнительные очки, и есть надежда, что борьба станет более яркой и зрелищной. Очки в спринте начисляются только первой восьмёрке – от восьми до одного соответственно.

Как всё сложится в условиях сложной уличной трассы в Баку, выяснится достаточно скоро, ведь некоторые команды выражали опасения, что если в субботу машины получат какие-то повреждения, то времени привести в порядок технику будет минимум. Азербайджанский уик-энд покажет, насколько оправданы подобные тревоги.

Также было разъяснено, что штрафы в виде потери стартовых позиций, полученные на тренировке или по ходу пятничной квалификации, будут применяться только перед воскресной гонкой. Нарушения, зафиксированные в субботу, будут влиять только на порядок старта в спринте. Но если по ходу короткой гонки кто-то нарушит правила, то это тоже может повлиять на стартовую позицию перед Гран При.

Штрафы за замену силовых установок будут применяться только по воскресеньям.