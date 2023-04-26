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Автоспорт

Франц Тост оставит пост руководителя AlphaTauri

Франц Тост оставит пост руководителя AlphaTauri

Франц Тост оставит пост руководителя AlphaTauri после завершения сезона 2023 года. Вместо него команду из Фаэнцы возглавит Лоран Мекис, в настоящее время занимающий пост спортивного директора Ferrari. В 2024-м Тост продолжит работать в AlphaTauri в роли консультанта.

В руководстве AlphaTauri произошли и другие перемены. Питер Байер, который до лета 2022 года занимал пост генерального секретаря FIA и исполнительного директора Формулы 1, стал исполнительным директором команды. Он будет отвечать за стратегические направления на базах AlphaTauri в Фаэнце и Великобритании.

Франц Тост: «В первую очередь я хочу поблагодарить Дитриха Матешица за то, что он предоставил мне невероятную возможность руководить командами Toro Rosso и AlphaTauri на протяжении последних 18 лет. Это настоящая привилегия руководить командой столь продолжительное время, и мне было приятно работать с большим количеством мотивированных и опытных людей, разделяющих мою страсть к Формуле 1.

Мне уже 67 лет, поэтому настало время передать руководство нашему новому исполнительному директору Питеру и Лорану, который станет руководителем команды. Мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут команду на следующий уровень. Я благодарен всем за сотрудничество».

Лоран Мекис: «В первую очередь я хочу отдать должное Францу за прекрасную работу, которую он выполнял почти два десятилетия в Фаэнце. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, и знаю, что вместе с Питером мы сможем полагаться на его советы.

Для меня честь получить должность руководителя и вернуться в команду, в которой прошла большая часть моей начальной стадии карьеры. У Scuderia AlphaTauri есть все ингредиенты, необходимые для достижения большого успеха в будущем, и вместе с Питером мы намерены достигнуть целей».

Питер Байер: «Я тоже хочу поблагодарить Франца за его преданность AlphaTauri и предшественнице Toro Rosso. Его стремление помогать молодым талантам привело к тому, что 25% нынешних гонщиков Формулы 1 обучались под его руководством.

Для меня большая честь получить пост исполнительного директора команды и начать работать с Лораном. У AlphaTauri фантастические сотрудники и великолепная инфраструктура в Фаэнце и Великобритании. Я с нетерпением жду возможность использовать наши инструменты, чтобы повысить эффективность на трассе и за её пределами, и привести команду к успеху в предстоящие годы».

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Источник:www.f1news.ru

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