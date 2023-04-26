Франц Тост оставит пост руководителя AlphaTauri после завершения сезона 2023 года. Вместо него команду из Фаэнцы возглавит Лоран Мекис, в настоящее время занимающий пост спортивного директора Ferrari. В 2024-м Тост продолжит работать в AlphaTauri в роли консультанта.

В руководстве AlphaTauri произошли и другие перемены. Питер Байер, который до лета 2022 года занимал пост генерального секретаря FIA и исполнительного директора Формулы 1, стал исполнительным директором команды. Он будет отвечать за стратегические направления на базах AlphaTauri в Фаэнце и Великобритании.

Франц Тост: «В первую очередь я хочу поблагодарить Дитриха Матешица за то, что он предоставил мне невероятную возможность руководить командами Toro Rosso и AlphaTauri на протяжении последних 18 лет. Это настоящая привилегия руководить командой столь продолжительное время, и мне было приятно работать с большим количеством мотивированных и опытных людей, разделяющих мою страсть к Формуле 1.

Мне уже 67 лет, поэтому настало время передать руководство нашему новому исполнительному директору Питеру и Лорану, который станет руководителем команды. Мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут команду на следующий уровень. Я благодарен всем за сотрудничество».

Лоран Мекис: «В первую очередь я хочу отдать должное Францу за прекрасную работу, которую он выполнял почти два десятилетия в Фаэнце. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, и знаю, что вместе с Питером мы сможем полагаться на его советы.

Для меня честь получить должность руководителя и вернуться в команду, в которой прошла большая часть моей начальной стадии карьеры. У Scuderia AlphaTauri есть все ингредиенты, необходимые для достижения большого успеха в будущем, и вместе с Питером мы намерены достигнуть целей».

Питер Байер: «Я тоже хочу поблагодарить Франца за его преданность AlphaTauri и предшественнице Toro Rosso. Его стремление помогать молодым талантам привело к тому, что 25% нынешних гонщиков Формулы 1 обучались под его руководством.

Для меня большая честь получить пост исполнительного директора команды и начать работать с Лораном. У AlphaTauri фантастические сотрудники и великолепная инфраструктура в Фаэнце и Великобритании. Я с нетерпением жду возможность использовать наши инструменты, чтобы повысить эффективность на трассе и за её пределами, и привести команду к успеху в предстоящие годы».

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