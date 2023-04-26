Хельмут Марко: Юбилей я встречу в самолёте

Недавно появились слухи о том, что Себастьян Феттель может заменить Хельмута Марко в роли спортивного консультанта Red Bull, ведь через пару дней австрийцу исполнится 80 лет, но сам Марко уходить не собирается…

Хельмут Марко: «Своё восьмидесятилетие я в четверг встречу в самолёте, на пути в Баку. А встреча в среду, о которой все говорят, что там я передам свои полномочия, была запланирована очень давно. И на повестке дня нет такого вопроса. Это будет нормальный обмен мнениями. К тому же [новый босс Red Bull] не будет в Баку – он прилетит только в Майами, где мы и увидимся.

Я не думаю об уходе в отставку и не слышал, чтобы другие этого хотели. Я до сих пор получаю удовольствие от своей работы, в том числе потому, что имею возможность работать с таким одаренным гонщиком, как Макс Ферстаппен.

Что касается Себастьяна, мне кажется, что он продолжает искать себя. Он должен решить, как быть дальше. Если однажды он захочет вернуться в автоспорт, он должен сначала ответить на два вопроса. Первый: «Хочу ли я работать намного больше за гораздо меньшую зарплату, чем та, к которой я привык?» Второй: «Работа в Формуле 1 по-прежнему соответствует моему отношению к жизни?»

Кроме того, я не знаю, может ли Себастьян в настоящее время играть роль в планировании нашего будущего».