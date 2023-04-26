Леклер выпустил свой первый сингл раньше Хэмилтона

В современной Формуле 1 есть как минимум два гонщика, которые достаточно серьёзно занимаются музыкой и не скрывают этого – Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Но если семикратный чемпион мира предпочитает работать, заперевшись в студии, хотя порой привлекает к процессу очень известных профессионалов шоу-бизнеса, считая, что время явить своё творчество миру ещё не пришло, то гонщик Ferrari сегодня выложил на стриминговых сервисах свой первый сингл.

Он поделился этой новостью в социальных сетях и даже разместил ссылку, где можно услышать эту вполне симпатичную лирическую инструментальную композицию, названную AUS23. О том, что это значит, можно только догадываться, но минорные интонации и грустная мелодия наводят на мысль о том, что Шарль выразил в ней свои переживания по поводу неудачного уик-энда в Австралии.

Впрочем, в Баку наверняка ему будут задавать вопросы на эту тему.

Одна проблема: послушать композицию не так просто, и на это жалуются даже европейские поклонники таланта гонщика, подозревая, что он сначала её выложил, а потом удалил. В любом случае, тот сервис, где он её разместил, в нашей стране недоступен. Затрудняет задачу ещё и то, что при попытке обнаружить AUS23 на других сервисах поиск выдаёт разные композиции других музыкантов, посвятивших свои песни Формуле 1 в целом и Леклеру в частности.

В любом случае, в музыкальной области Шарль опередил Льюиса, раньше него дебютировав в качестве автора и исполнителя собственного произведения, и это уже исторический факт.