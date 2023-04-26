Майк Крак: Я нервничаю из-за спринта в Баку

Майк Крак, руководитель команды Aston Martin F1, признал, что несколько нервничает из-за того, что в программу предстоящего гоночного уик-энда в Баку входит субботний спринт. Короткая субботняя гонка пройдёт в столице Азербайджана впервые, но в предыдущие годы на этой трассе не раз происходили аварии.

Этой участи не миновал ни Лэнс Стролл, гонщик команды из Сильверстоуна, ни Макс Ферстаппен, причём шина на RB16B будущего чемпиона мира взорвалась на 45 круге, когда он уверенно лидировал в гонке.

«Я нервничаю из-за спринта в Баку, потому что там просто не будет времени ремонтировать машину, если она получит серьёзные повреждения, – приводит слова Крака Speedcafe. – Сразу после спринта мы должны будем накрыть машины чехлами, после чего утром у нас будет только три или четыре часа, чтобы провести ремонтные работы, если техника была повреждена, так что всё это сопряжено с высокими рисками.

Впрочем, все в равных условиях, и в Баку не так уж сложно обгонять. Но если рискованно пилотировать на тех участках трассы, где много поворотов, то там риск аварий выше. Но думаю, что в дни предстоящего уик-энда нас ждёт неплохое шоу».

Тем более что впервые в программу Гран При Азербайджана включены две квалификации: в первой из них, которая пройдёт в пятницу, гонщики, как обычно, будут бороться за места на стартовом поле воскресной гонки. А в субботу вместо тренировки пройдёт укороченная квалификация, определяющая порядок старта в спринте.

Руководители команд согласились с этими изменениями формата уик-энда ещё в дни Гран При Австралии, но только завтра состоится заседание Комиссии Формулы 1, которая должна будет их утвердить, после чего они должны получить одобрение Всемирного совета FIA по автоспорту, но это уже формальность.

«В целом Формула 1 должна развиваться, однако также необходимо сохранять её ДНК, – прокомментировал Крак. – Мы провели ряд конструктивных дискуссий, стараясь найти способы, как этого достичь. Также надо учитывать интересы всех акционеров чемпионата, что мы также делаем. Но при этом мы работаем в очень жёстких временных рамках и должны принимать во внимание множество различных факторов и пытаться найти разумный компромисс.

В каких-то ситуациях приходится отодвигать на второй план интересы отдельных команд и воспринимать картину во всей её полноте. В этом плане, как мне кажется, дискуссии носят очень конструктивный характер».