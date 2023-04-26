Макс Ферстаппен: Важно избежать проблем в тренировке

В Red Bull Racing выиграли три первые гонки сезона. Гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес рассчитывают продолжить успешную серию в этот уик-энд в Баку.

Макс Ферстаппен: «Здорово вернуться к работе! Перерыв получился длинным, поэтому я с нетерпением жду возвращения в гонки.

На трассе в Баку сложно всё сделать правильно. Поскольку это городская трасса с длинными прямыми, у нас много вариантов настроек антикрыльев.

Кроме того, нас ждёт первый в сезоне уик-энд со спринтом, поэтому этап может быть немного хаотичным. Мы должны постараться хорошо начать уик-энд и без проблем провести тренировку. Посмотрим, что мы сможем сделать».

Серхио Перес: «По ощущениям прошли годы с момента последней гонки! Было здорово отдохнуть и много тренироваться в тренажёрном зале и работать с командой на базе. Необходимо использовать возможности проводить время вдали от трассы, принимая во внимание, что предстоит напряжённая серия гонок.

Моя цель на этот сезон добиться стабильности машины и результатов, поэтому с этой точки зрения этап в Австралии сложился не совсем идеально для меня. В двух гонках всё получилось, но теперь вместе с командой мы должны гарантировать соблюдение высоких стандартов до конца сезона.

Предстоит провести пять гонок за шесть недель, которые пройдут на трассах разного типа, что позволит понять, насколько RB19 действительно хороша в этом сезоне.

В прошлом году команда добилась отличного результата в Баку, и все знают, что мне нравится городская трасса, так что победа – моя неизменная цель. Новый формат уик-энда немного усложнит задачу по поиску настроек, но все команды в равной ситуации. Мы должны гарантировать, что всё будем делать правильно с первой минуты. Не могу дождаться возвращения за руль».