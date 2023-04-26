Марко считает, что Леклер мог уйти из Ferrari

Контракт Шарля Леклера с Ferrari действует до конца 2024 года, и в паддоке уже ходят слухи, что монегаск, разочарованный неспособностью команды построить чемпионскую машину, думает об уходе. Консультант Red Bull по автоспопорту Хельмут Марко считает, что если бы Леклер действительно хотел уйти из Ferrari, то уже давно сделал бы это.

Хельмут Марко: «В контрактах есть пункты, в которых оговариваются результаты. Грубо говоря, в соглашении прописано, что гонщик должен заработать определённое количество очков к какому-то сроку, обычно к летнему перерыву, и тогда контракт будет автоматически продлён.

Если этого не происходит, то обе стороны имеют возможность расторгнуть договор. Именно по этой причине Себастьян Феттель смог так легко перейти в Ferrari в 2015 году».

Прокомментировал Марко и слухи о возможном уходе Карлоса Сайнса в Audi, которые уже опроверг сам гонщик: «Сейчас любой может опубликовать в сети всё, что угодно, и такие сообщения невозможно проверить. Но почему в Ferrari должны прекращать сотрудничество с Карлосом? Это просто не имеет смысла. Он хорошо справляется с работой, и у Ferrari есть другие проблемы, которые необходимо решать вместо того, чтобы думать о Сайнсе».