Мекис может перейти в AlphaTauri уже в этом году

По сведениям итальянской прессы, Лорану Мекису осталось недолго работать в качестве спортивного директора Ferrari, и уже в этом году он может перейти в AlphaTauri. Не исключено, что в перспективе он может заменить Франца Тоста на посту руководителя команды.

Как пишет Gazzetta dello Sport, «француз с усами в стиле д’Артаньяна вернётся в команду, в которой он начинал свою карьеру в Формуле 1, ведь важная её часть прошла в Minardi».

С 2005 года команда называется Toro Rosso, а в 2020-м была переименована в AlphaTauri.

Мекис ещё в конце прошлого сезона начал искать варианты для продолжения карьеры за пределами Маранелло. Ему пришлось об этом задуматься после смещения Маттиа Бинотто с поста руководителя Скудерии, несмотря на то, что команду возглавил Фредерик Вассёр, с которым у Мекиса давние приятельские отношения – ещё с той поры, когда оба учились в парижской Высшей школе технологий аэронавтики и автомобилестроения (ESTACA).

Вероятно, на решение Мекиса повлиял тот факт, что руководство компании Ferrari, президент Джон Элканн и исполнительный директор Бенедетто Винья, не доверили ему возглавить команду после ухода Бинотто, а предпочли пригласить Вассёра.

Мекис может перейти в AlphaTauri либо уже по ходу этого сезона, если стороны смогут договориться, либо в 2024 году. В своё время он уже успел поработать с Тостом – именно Мекис был главным инженером Toro Rosso в 2008 году, когда 21-летний Себастьян Феттель одержал сенсационную победу в Монце за рулём STR3 с двигателем Ferrari.

Кроме того, стоит учитывать, что Францу Тосту 67 лет, и австриец уже намекал, что года через три намерен расстаться с Формулой 1, так что Мекис может получить возможность занять его место в 2026-м.